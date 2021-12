Max Verstappen en Sifan Hassan zijn woensdagavond de grote favorieten bij de verkiezing van Sportman en Sportvrouw van het Jaar bij het NOC*NSF Sportgala. De Formule 1-coureur en de atlete wonnen de prestigieuze prijs beiden al eens en dit jaar waren hun prestaties nog beter.

Verstappen kreeg de Jaap Eden, zoals de prijs heet, in 2016 toen hij in Barcelona als eerste Nederlander ooit een Grand Prix op zijn naam schreef. Het bleef dat jaar bij die ene zege. In 2021 won de 24-jarige Verstappen liefst tien GP's en troefde hij Lewis Hamilton af in de strijd om de wereldtitel.

De andere genomineerden voor de titel Sportman van het Jaar zijn baanwielrenner Harrie Lavreysen en BMX'er Niek Kimmann, die excelleerden op de Olympische Spelen in Tokio. Kimmann werd olympisch kampioen en Lavreysen pakte zelfs twee keer goud (teamsprint en spint) en een keer brons (keirin).

Het ligt niet voor de hand dat een niet-olympische sporter in een olympisch jaar de Jaap Eden wint, maar Verstappen deed het vijf jaar geleden wel. Destijds kreeg hij meer stemmen dan olympisch kampioenen Dorian van Rijsselberghe en Ferry Weertman, en ook meer dan gerenommeerde namen als Tom Dumoulin en Sven Kramer.

Hassan heeft zelfde concurrentie als in 2019

De 28-jarige Hassan jaagt net als Verstappen op haar tweede Jaap Eden. De olympisch kampioene op de 5.000 en 10.000 meter en winnares van olympisch brons op de 1.500 meter heeft concurrentie van wielrenster Annemiek van Vleuten, die in Tokio goud pakte in de tijdrit en zilver bij de wegwedstrijd, en shorttrackster Suzanne Schulting, die Europees en wereldkampioene werd.

In 2019 won Hassan haar tot dusver enige Jaap Eden. Destijds was twee keer WK-goud (1.500 meter en 10.000 meter) genoeg om tot Sportvrouw van het Jaar verkozen te worden. Van Vleuten en Schulting waren ook toen de andere twee genomineerden.

De prijzen worden woensdag bij het gala, dat vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsvindt, aan de hand van de stemmen van topsporters verdeeld. Zij kiezen ook de Coach van het Jaar, de Sportploeg van het Jaar en de Paralympisch Sporter van het Jaar. Vorig jaar werd het gala vanwege de coronapandemie geschrapt en dus tellen de prestaties uit 2020 ook mee voor deze verkiezing.

Het sportgala begint woensdag om 20.30 uur en is op NU.nl te volgen middels een liveblog.

Genomineerden Sportman van het Jaar Niek Kimmann (BXM)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Max Verstappen (Formule 1)

Genomineerden Sportvrouw van het Jaar Sifan Hassan (atletiek)

Suzanne Schulting (shorttrack)

Annemiek van Vleuten (wielrennen)

Genomineerden Sportploeg van het Jaar Teamsprinters baanwielrennen

Hockeysters

Mannen dubbelvier roeien

Genomineerden Coach van het Jaar Hugo Haak (baanwielrennen)

Laurent Meuwly (atletiek)

Eelke van der Wal (parawielrennen)