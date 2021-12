Ranomi Kromowidjojo en Kim Busch hebben maandag bij de WK kortebaan in Abu Dhabi de halve finales van de 50 meter vrije slag bereikt. Arno Kamminga deed hetzelfde op de 50 meter schoolslag.

De 31-jarige Kromowidjojo tikte in de series van de 50 vrij aan in 23,86, overall de vierde tijd in de heats. De Groningse zat een kleine seconde boven het Nederlands record dat ze in augustus 2017 op 22,93 had gezet.

De Zweedse Sarah Sjöström was met 23,31 de snelste in de series en ook de Poolse Katarzyna Wasick (23,63) en de Amerikaanse Abbey Weitzeil (23,69) deden het iets beter dan Kromowidjojo. Busch noteerde de veertiende tijd (24,40), net genoeg om de halve finales te bereiken. Die beginnen vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd.

Kromowidjojo verdedigt in Abu Dhabi de wereldtitel op de 50 meter vrije slag. De olympisch kampioen van 2012 op die afstand veroverde dit WK al goud op de 50 meter vlinderslag en de 4x50 meter wisselslag met de gemengde estafetteploeg. Er was ook zilver op de 4x50 meter vrij en brons op de 4x50 meter wisselslag.

Ranomi Kromowidjojo veroverde zondag in Abu Dhabi nog goud op de 50 meter vlinderslag. Foto: AP

Kamminga zonder problemen verder op 50 school

Op de 50 meter schoolslag bij de mannen slaagde Arno Kamminga er zonder problemen in om de halve finales te bereiken. De Katwijker, die in Abu Dhabi al zilver veroverde op de 200 meter schoolslag, noteerde met 26,20 overall de zesde tijd in de series.

Op de 100 meter vrije slag mag Stan Pijnenburg zich op gaan maken voor de halve finales. Zijn tijd van 47,13 was net voldoende om kans te houden op een plek in de eindstrijd. Jesse Puts noteerde overall de 26e tijd (47,97) en strandt in de series.

Tessa Giele gaat naar de halve finales op de 100 meter vlinderslag - ze noteerde in de series de dertiende tijd (57,24) - en op de 200 meter wisselslag greep Marrit Steenbergen naast een finaleplaats. Ze noteerde de tiende tijd en dat was niet voldoende om zich te mengen in de medaillestrijd.

De wereldkampioenschappen kortebaan zijn vorige week donderdag begonnen en duren nog tot en met dinsdag in Abu Dhabi.