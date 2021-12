Tiger Woods en zijn twaalfjarige zoon Charlie zijn zondag op het PNC Championship in Orlando op de tweede plaats geëindigd. De Amerikaanse golflegende maakte dit weekend na een turbulente periode zijn officieuze rentree op de golfbaan.

'Team Woods' ging op de tweede en laatste dag van het speciale evenement rond in 57 slagen, mede dankzij elf birdies op rij. Op zaterdag had het duo ook al een foutloze ronde van 62 slagen afgeleverd. Alleen 'Big' John Daly en zijn zoon John Daly junior deden het beter over twee dagen.

"Ik ben blij en dankbaar dat ik in staat ben om dit te doen", zei de 45-jarige Woods. "Het was te gek. Charlie sloeg de ballen ongelooflijk goed. Hij is een geweldige teamgenoot. We hebben samen op de baan veel plezier gehad en het werd zelfs tegen het einde nog even spannend. Dat maakte het extra leuk."

Woods maakte zijn officieuze rentree in een golftoernooi, tien maanden na zijn zware verkeersongeval. De vijftienvoudig majorwinnaar sloeg in februari met zijn SUV over de kop. Hij liep daarbij grote schade op aan zijn rechterbeen. De artsen konden ternauwernood voorkomen dat het been geamputeerd moest worden.

Tiger Woods speelde zijn eerste toernooi sinds februari. Tiger Woods speelde zijn eerste toernooi sinds februari. Foto: Getty Images

'Ik ben nu echt vermoeid'

"Ik heb mijn oude been nog en die functioneert, maar ik ben nu echt vermoeid", aldus Woods. "Ik ben dit niet meer gewend. Misschien was dit pas mijn vijfde golfrondje van dit jaar."

Woods loopt nog moeizaam, zo bleek in Orlando. Hij verplaatste zich in een golfkarretje tussen de holes. Een rentree op de PGA Tour zit er volgens de Amerikaan voorlopig niet in. "Ik ben nog ver verwijderd van waar ik zou moeten zijn om in een echt toernooi uit te komen. "

Het PNC Championship is een toernooi voor vaders en hun kinderen. Naast negentien combinaties van vader en zoon deed de Amerikaanse golfster Nelly Korda, de nummer een van de wereld bij de vrouwen, mee met haar vader Petr, de oud-toptennisser die in 1998 de Australian Open won.