Ranomi Kromowidjojo heeft zondag bij de WK kortebaan in Abu Dhabi haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag geprolongeerd. De Groningse was de snelste in een nieuw nationaal record: 24,44 seconden. De estafettemannen pakten het brons op de 4x50 meter vrije slag.

De 31-jarige Kromowidjojo zat met haar winnende tijd maar nipt boven het wereldrecord van de Zweedse Therese Alshammar (24,38 seconden). De Nederlandse hield in Abu Dhabi Sarah Sjöström (zilver in 24,51) en Claire Curzan (brons in 24,55) nipt achter zich.

Kromowidjojo had het Nederlands record al op haar naam staan met 24,47. Met die tijd veroverde ze drie jaar geleden het goud op dit nummer bij de WK kortebaan in de Chinese stad Hangzhou. Maaike de Waard tikte in de finale in Abu Dhabi als zesde aan in 25,12.

"Mijn beste tijd ooit op dit nummer, ik ben heel blij met goud", zei 'Kromo', die beaamde dat ze wel graag het twaalf jaar oude wereldrecord van Alshammar had willen verbeteren. "Het was een zware race tegen Sarah. Ik probeer steeds het onmogelijke waar te maken en iedere keer beter te worden. Ik kan hier alleen maar blij mee zijn."

Kromowidjojo, die drie keer olympisch goud won in haar loopbaan, neemt na de WK een besluit over haar toekomst als zwemmer.

Op de 50 meter rugslag wist Kira Toussaint zich niet te plaatsen voor de finale. De wereldrecordhoudster kwam in de halve eindstrijd met 26,43 seconden niet verder dan de tiende tijd. "De pijp is gewoon helemaal leeg", verklaarde Toussaint geëmotioneerd bij de NOS. "Dat merk ik eigenlijk al de hele week."

De estafettemannen grepen het brons. Foto: Getty Images

Medaille voor Puts, Pijnenburg, Simons en De Boer

Eerder op de dag pakten de Nederlandse mannen het brons op de 4x50 meter vrije slag. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer eindigden in de finale als derde achter Italië (goud) en Rusland (zilver).

Het Oranje-kwartet lag lang op de vierde plaats, maar slotzwemmer De Boer wist de Verenigde Staten te passeren. De mannenploeg klokte 1.23,78 minuten, bijna een seconde boven het Nederlands record waarmee de estafettezwemmers vorige maand in Kazan de Europese titel veroverden (1.22,89).

Italië pakte in Abu Dhabi de wereldtitel in 1.23,61 minuten, de Russen het zilver in 1.23,75. Het Amerikaanse kwartet greep met 1.23,81 net naast de medailles.

De Boer eindigde later in de finale van de 50 vrij als vijfde. Hij klokte 21,07 seconden en was daarmee dik een halve seconde langzamer dan winnaar Benjamin Proud (20,45 seconden). De 29-jarige Noord-Hollander pakte de afgelopen dagen met de gemengde estafetteploegen al goud (4x50 wissel) en zilver (4x50 vrij).