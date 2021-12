Maik Kuivenhoven heeft zondag voor het eerst in zijn carrière de tweede ronde van het WK darts gehaald. De 33-jarige Nederlander was in de openingsronde te sterk voor de veertien jaar jongere Australiër Ky Smith: 3-1.

Kuivenhoven maakte zijn favorietenrol waar als de nummer 56 van de wereld, ook al waren zijn gemiddelde (bijna 89 per drie pijlen) en uitgooipercentage (30 procent) niet erg hoog. Het was echter genoeg om Smith van zich af te schudden.

De deelname van de jonge Smith was bijzonder, want ook zijn vader is present op het WK. De 42-jarige Raymond Smith overleefde wél de openingsronde en staat in de tweede ronde tegenover de Zuid-Afrikaan Devon Petersen.

De overwinning van Kuivenhoven, die bij zijn tweede WK-deelname nu op de als vierde geplaatste James Wade stuit, betekent dat nog acht van de tien Nederlanders in het toernooi zitten. Alleen Jermaine Wattimena en Chris Landman zijn al uitgeschakeld.

Later op zondag komt Martijn Kleermaker nog in actie in Londen. De Harderwijker, die zijn debuut maakt op het PDC-WK, speelt vanaf 20.00 uur tegen de Griek John Michael.