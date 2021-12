Tiger Woods en zijn twaalfjarige zoon Charlie hebben in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) op het PNC Championship in Orlando een foutloze openingsronde afgewerkt. Het betekende voor de Amerikaanse golflegende zijn officieuze rentree op de golfbaan na een turbulente periode.

'Team Woods' ging rond in 62 slagen, 10 onder het baangemiddelde. Vader en zoon sloegen tien birdies en hoefden geen enkele bogey in te vullen op hun scorekaart.

"Het was te gek", zei de 45-jarige Woods, die tien maanden na zijn zware verkeersongeval in Orlando terug is en op de eerste hole een staande ovatie kreeg van het publiek. "Charlie en ik hadden een geweldige dag. Hij houdt ook van wedstrijden spelen. We hebben veel lol gehad."

Woods sloeg in februari met zijn SUV over de kop. De vijftienvoudig majorwinnaar liep daarbij grote schade op aan zijn rechterbeen. De artsen konden ternauwernood voorkomen dat Woods' been geamputeerd moest worden.

De Amerikaan loopt nog moeizaam, zo bleek vrijdag al tijdens een oefenronde met zijn zoon in Orlando. Hij verplaatste zich in een golfkarretje tussen de holes. Een rentree op de PGA Tour zit er voorlopig niet in, zei hij toen al.

Tiger Woods had vele ogen op zich gericht tijdens zijn officieuze rentree. Foto: Getty Images

Woods had al meer tegenslag tijdens carrière

Het zware auto-ongeluk was niet de eerste tegenslag in de loopbaan van Woods. De golficoon, die vooral in de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw het golf domineerde, viel door privéproblemen en blessureleed al eens ver terug en kwam jarenlang niet in actie. Begin 2018 maakte hij zijn rentree. Hij gaf zijn comeback glans door in april 2019 The Masters te winnen.

Het PNC Championship is een toernooi voor vaders en hun kinderen. Naast negentien combinaties van vader en zoon doet ook de Amerikaanse Nelly Korda mee. De nummer één van de wereld bij de vrouwen vormt een koppel met haar vader Petr, de oud-toptennisser die in 1998 de Australian Open won.

Na de eerste dag staan Stewart Cink en zijn zoon aan kop met 59 slagen. 'Team Woods' deelt de vijfde plaats.