De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft zaterdag op de 4x50 meter wisselslag zijn eerste titel veroverd bij de WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi. Arno Kamminga pakte zilver op de 200 meter schoolslag.

Kira Toussaint, Kamminga, Ranomi Kromowidjojo en Thom de Boer waren met afstand de beste in de finale van de 4x50 wissel mixed estafette. Het Nederlandse kwartet noteerde met 1.36,20 een kampioenschapsrecord.

De Verenigde Staten eindigden als tweede, op bijna een seconde van Nederland (1.37,04). De Italiaanse ploeg veroverde brons in 1.37,29.

Nederland was het enige team dat met een vrouw begon. Toussaint lag daardoor na 50 meter rugslag afgetekend op de laatste plaats, maar Kamminga (schoolslag), Kromowidjojo (vlinderslag) en De Boer (vrije slag) voltooiden de inhaalrace met succes.

Arno Kamminga, Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint juichen voor hun wereldtitel. Arno Kamminga, Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint juichen voor hun wereldtitel. Foto: AP

Kamminga komt 0,14 seconden tekort voor wereldtitel

Nederland staat nu op vier medailles bij de WK kortebaan. Kamminga zorgde zaterdag voor de derde podiumplek door tweede te worden in de finale van de 200 school.

Kamminga tikte aan in een tijd van 2.02,42. De Amerikaan Nic Fink pakte het goud in 2.02,28 en zijn landgenoot Will Licon zwom naar brons (2.02,84).

Kamminga had zich met de beste tijd geplaatst voor de finale. Na 150 meter had hij vijf honderdsten voorsprong op Fink, maar hij kon de Amerikaan in de laatste twee baantjes niet achter zich houden.

De Katwijker greep vrijdag met een vierde plek net naast een medaille op de 100 meter schoolslag. Hij won afgelopen zomer in een 50 meterbad zilver op de 100 en 200 meter schoolslag bij de Olympische Spelen in Tokio.

Arno Kamminga is blij met zijn zilveren medaille. Arno Kamminga is blij met zijn zilveren medaille. Foto: ANP

Toussaint en Steenbergen ver verwijderd van podium

Toussaint kwam in de finale van de 200 rug niet verder dan de zevende plek. De Europees kampioene op dit nummer stortte in het laatste deel van haar race in en eindigde met een tijd van 2.04,74 op flinke afstand van de medailles. De Amerikaanse Rhyan White veroverde de wereldtitel in 2.01,58.

Marrit Steenbergen werd achtste en laatste in de eindstrijd van de 100 meter vrije slag. De 21-jarige Friezin gaf met 52,40 bijna anderhalve seconde toe op Siobhán Haughey uit Hongkong, die naar het goud zwom in 50,98. De Zweedse Sarah Sjöström eindigde als tweede in 51,31 en de Amerikaanse Abbey Weitzeil (51,64) pakte brons.

Kromowidjojo raakte haar kampioenschapsrecord op de 100 vrij kwijt aan Haughey, maar plaatste zich wel voor de finale van de 50 meter vlinderslag. De Nederlandse was met afstand de snelste in de halve finales. Maaike de Waard gaat met de vierde tijd ook naar de eindstrijd van zondag.

De Boer plaatste zich met de vierde tijd voor de finale van de 50 meter vrije slag. Jesse Puts (dertiende tijd) strandde in de halve finales. Steenbergen bereikte de eindstrijd van de 100 meter wisselslag.