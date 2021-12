Chris Landman is zaterdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK darts. De Nederlandse debutant moest zijn meerdere erkennen in Ian White: 1-3. Darius Labanauskas zorgde tegen Mike De Decker voor de tweede negendarter van deze editie, maar dolf wel het onderspit.

De veertigjarige Landman deed voor het eerst mee aan het WK bij de PDC, nadat hij in 2020 al eens de kwartfinales op het wereldkampioenschap van de BDO had gehaald. 'The Countryman' maakte in de eerste ronde direct indruk door Scott Mitchell met 3-0 te verslaan, maar tegen White kon hij zijn fraaie debuutwedstrijd geen passend vervolg geven.

Landman was in de eerste set gewaagd aan de 51-jarige White, maar door een slechte vijfde leg kwam hij op een 0-1-achterstand. De Engelsman pakte in de tweede set door en verloor geen leg, maar Landman gaf zich niet gewonnen en sleepte er een vierde set uit.

Voor Landman lagen er in elke leg van het vierde bedrijf kansen, maar White was een stuk effectiever op zijn dubbels. De nummer 27 van de wereld gaf geen leg uit handen en maakte hardhandig een einde aan het eerste WK-avontuur van Landman.

Het is de tweede keer dat er een Nederlander wordt uitgeschakeld op het WK. Jermaine Wattimena ging in de eerste ronde roemloos ten onder tegen de Rus Boris Koltsov: 0-3.

Labanauskas zorgt al voor tweede negendarter dit WK

Eerder op zaterdag noteerde Labanauskas een negendarter. Dat deed hij in de vierde en laatste leg van de eerste set tegen De Decker. 'Lucky D' gooide achtereenvolgens 174 en 180, waardoor er een score van 147 overbleef. Met triple 20, triple 17 en dubbel 18 zorgde hij voor een perfecte leg.

Door zijn negendarter won Labanauskas weliswaar de eerste set in Alexandra Palace in Londen, maar hij moest de drie daaropvolgende sets aan De Decker laten en is uitgeschakeld.

Het is de tweede keer dit toernooi en pas de twaalfde keer in de historie van het WK dat er een negendarter wordt gegooid. De Schot William Borland ging Labanauskas vrijdagavond voor door in de beslissende leg van zijn partij tegen Bradley Brooks de perfecte score neer te zetten.

Vorig jaar werd er één negendarter gegooid op het WK. James Wade gooide een perfecte leg tegen Stephen Bunting en zorgde toen voor de eerste negendarter op het mondiale toernooi sinds 2016.

Smith kan zoon nog altijd treffen

Raymond Smith mag door zijn zege op Jamie Hughes hopen op een krachtmeting met zijn zoon. De 41-jarige Australiër, die een gemiddelde van 94,84 per drie pijlen liet noteren, had de hele wedstrijd het initiatief en kwam al snel op een 2-0-voorsprong in sets. De Engelsman Hughes pakte de derde set, maar moest de beslissende vierde set aan Smith laten.

Smith kan zijn zoon in de kwartfinales treffen. Om daar te komen, moet de negentienjarige Ky zondag in ieder geval zien te winnen van Maik Kuivenhoven. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een vader en zoon meededen aan hetzelfde WK.

Zaterdag komt er nog één Nederlander in actie. Michael van Gerwen speelt in de laatste wedstrijd van de avond tegen de Engelsman Chas Barstow.