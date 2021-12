Kyrie Irving gaat alsnog aan het NBA-seizoen beginnen. Zijn club Brooklyn Nets heeft zaterdag gemeld dat Irving, die zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus, ondanks beperkingen weer tot de selectie gaat behoren.

NBA-ster Irving is een van de weinige spelers in de Amerikaanse topcompetitie die heeft geweigerd zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij mag daarom in ieder geval bij de thuiswedstrijden in New York niet in actie komen. De lokale regels staan dat niet toe.

Die beperking blijft terwijl Irving ook voor duels in Canada vanwege de daar geldende regels niet inzetbaar is. Hij mag nu wel weer gaan trainen met zijn team maar moet eerst vijf keer op rij negatief testen op corona. Als ongevaccineerde speler moet hij zich sowieso iedere dag laten testen.

De Nets kunnen Irving goed gebruiken want liefst zeven spelers, onder wie vedette James Harden, bevinden zich op de coronalijst van de NBA en zijn momenteel niet inzetbaar. Op die lijst staan spelers die zelf besmet zijn of in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft.

Met een jaarsalaris van 33 miljoen dollar (ruim 28 miljoen euro) is Irving, die dus waarschijnlijk alleen in een aantal uitwedstrijden in actie kan komen, een grootverdiener in de NBA. Door zijn weigering zich te laten inenten, loopt hij een groot deel van zijn inkomsten mis