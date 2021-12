William Borland kon vrijdagavond maar moeilijk geloven wat hij had gepresteerd bij zijn debuut op het WK darts in Londen. De 25-jarige Schot gooide in de beslissende leg een negendarter en won zo op spectaculaire wijze van Bradley Brooks.

Volg nieuws over het WK darts Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het WK darts

"Om eerlijk te zijn moet ik zoeken naar worden", zei Borland tegen RTL7. "Het is ongelooflijk om een negendarter te gooien, zeker hier op het podium van Alexandra Palace. Ik ben in de wolken."

Het was de elfde keer in de geschiedenis dat een darter de maximale score neerzette op het WK. Hij begon met een 180-score, waarna hij bij zijn tweede beurt een score van 177 punten noteerde. Vervolgens gooide hij 144 uit door twee van zijn drie pijlen in de triple-20 te mikken en zijn laatste pijl naar de dubbel-12 te sturen.

Wat het voor Borland extra bijzonder maakte was dat hij met zijn negendarter de wedstrijd op zijn naam schreef. "Ik wist dat ik mocht beginnen aan de beslissende leg en het dus in eigen hand had. Ik zei tegen mezelf: gooi gewoon goed, dan kan je niks gebeuren", vervolgde Borland.

"Mijn doel was op dat moment om in vijftien darts uit te zijn, dan had ik er in ieder geval alles aan gedaan. Dat ik de partij vervolgens met een negendarter uitgooi is ongelooflijk."

William Borland is in extase na het gooien van zijn negendarter. William Borland is in extase na het gooien van zijn negendarter. Foto: Pro Shots

'Ik hoopte alleen dat ik zou winnen'

Borland had voorafgaand aan zijn debuutwedstrijd al het gevoel dat hij voor een bijzondere wedstrijd stond. "Brad en ik zijn heel goede vrienden. Hij zal het zelf vast ook zeggen, maar altijd als we tegen elkaar spelen halen we een hoog niveau en zijn het spannende wedstrijden", aldus de nummer 65 van de wereld.

"Ik wist na de loting al dat het een bijzondere partij zou gaan worden, maar hier durfde ik natuurlijk niet van te dromen. Het enige waar ik op hoopte was dat ik mijn partij kon winnen."

Borland is pas sinds januari 2020 in het bezit van een Tour-kaart, die de darters toegang verschaft tot de belangrijkste toernooien van het seizoen. Borland neemt het woensdag in de tweede ronde op tegen Ryan Searle, de nummer vijftien van de wereld.