Hoewel hij een moeizaam jaar achter de rug heeft, voelt Michael van Gerwen zich volledig klaar voor het WK darts. De drievoudig wereldkampioen begint zaterdagavond aan het toernooi in Londen met een tweederondepartij tegen de Engelsman Chas Bartow.

Het gaat volgens de 32-jarige Van Gerwen te ver om te zeggen dat hij het plezier in het darten was verloren, maar dat hij geen prijzen won - wat hij niet gewend was - begon wel aan hem te knagen. Hij werd niet voor niets emotioneel toen hij in september de Nordic Darts Masters in Kopenhagen won - toch niet de grootste toernooizege in zijn loopbaan.

"Ik had tien maanden geen prijzen gewonnen", vertelt Van Gerwen in gesprek met NU.nl. "Het voelde voor mij als een belangrijk toernooi, een goed moment om weer in vorm te komen. Dan is het gek dat er emoties bij komen kijken. Ik heb dat wel vaker en ik vind het niet erg om dat te laten zien."

Hoewel zijn prestaties dus iets minder vanzelfsprekend zijn, loopt Van Gerwen nog altijd over van vertrouwen. Zijn belangrijkste concurrent? Dat is vooral hijzelf, ook tijdens dit WK in Londen. "Niemand zal het hardop uitspreek, maar stiekem zijn ze allemaal nog steeds bang voor mij", denkt de Brabander.

"Als ik gewoon mijn normale niveau haal, maakt de rest geen schijn van kans. Dat is gewoon zo, en iedereen weet het. Voor mijn doen stond ik dit jaar slecht te gooien. Maar de meeste andere darters kunnen er nog steeds alleen maar van dromen om mijn slechte niveau te halen."

Michael van Gerwen beleefde een moeizaam jaar in de aanloop naar het WK darts. Foto: Getty Images

'Misschien stond ik er wel te relaxed in'

En toch kan ook de zelfverzekerde Van Gerwen niet om zijn mindere periode heen. Zijn laatste wereldtitel behaalde hij drie jaar geleden en sindsdien zijn zijn prestaties nauwelijks verbeterd. "Ik sta positief in het leven en probeer ook met dit soort dingen het positieve eruit te halen."

"Misschien stond ik er wel gewoon te relaxed in, ging ik er te veel van uit dat het vanzelf zou gaan. Nu weet ik dat dat niet zo is. Ik ben harder gaan werken, harder gaan trainen. De focus is daardoor weer volledig terug."

Volgens Van Gerwen komt hij precies op het juiste moment in vorm. "Mijn fans mogen vertrouwen in mij hebben, zoals ik dat ook in mezelf heb. Als ik om me heen kijk, zie ik niemand die beter staat te gooien dan ik op dit moment. Ik word iedere dag beter."

Vorig jaar werd Michael van Gerwen in de kwarfinales uitgeschakeld door Dave Chisnall. Vorig jaar werd Michael van Gerwen in de kwarfinales uitgeschakeld door Dave Chisnall. Foto: ANP

Van Gerwen hoopt dat publiek mag blijven in Alexandra Palace

Het WK in Alexandra Palace is woensdag begonnen. Duizenden darts-fans zijn er welkom om de wedstrijden te bekijken. Nog wel, want de organisatie staat in nauw contact met de autoriteiten en houdt de opmars van de omikronvariant van het coronavirus in de gaten.

Van Gerwen zou het een heel grote smet op het toernooi vinden als er geen publiek meer welkom is. "Toen het publiek verdween, ging ik ook minder spelen. Misschien heeft het een wel met het ander te maken. Een WK zonder publiek is totaal anders, dat hebben we vorig jaar helaas gezien. Ik hoop echt dat de mensen kunnen blijven komen."

En met dat publiek erbij wil Van Gerwen zijn grootste prestatie ooit neerzetten. Want zo ziet hij dat als hij erin slaagt om begin januari wereldkampioen te worden. "Gezien mijn aanloop zou ik ontzettend trots op mezelf zijn als dat zou lukken. Wat dat betreft zou dit mijn mooiste titel ooit kunnen worden."