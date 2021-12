Skeleton Kimberley Bos is vrijdag als tiende geëindigd in de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg. Ondanks haar slechtste prestatie van het seizoen behoudt de Gelderse de leiding in het wereldbekerklassement.

De 28-jarige Bos deed 2.00,43 over haar twee races in het ijskanaal in het oosten van Duitsland, waarmee ze bijna anderhalve seconde moest toegeven op de Duitse winnares Tina Hermann. In de tweede omloop was ze een halve seconde sneller dan in de eerste. Altenberg is een van de minst favoriete banen van de Nederlandse skeletonster, al werd ze er twee weken geleden nog verrassend zesde.

Met 965 punten behoudt Bos niettemin de leiding in het wereldbekerklassement. Haar marge op de nieuwe nummer twee Hermann is wel geslonken tot zeventien punten. De Edese ging met een voorsprong van 59 punten de wedstrijd in Altenberg in.

Bos schreef vorige week in Winterberg nog geschiedenis door als eerste Nederlandse skeletonster ooit een wereldbekerwedstrijd te winnen. Ze is dit seizoen ook al twee keer tweede geworden in Innsbruck en behoort tot de medaillekandidaten bij de Olympische Spelen in Peking. Bos heeft zich al geplaatst voor de Spelen.

Dit seizoen staan er nog drie wereldbekerwedstrijden op het programma voor de skeletonsters. Op Oudjaarsdag volgt de afdaling in het Letse Sigulda, waarna een week later opnieuw een wedstrijd in Winterberg op de rol staat. Het wereldbekerseizoen wordt op 14 januari afgesloten in het Zwitserse St. Moritz, die tevens als EK geldt.

De olympische skeletonwedstrijden worden op 11 en 12 februari afgewerkt. Op de eerste dag zijn de eerste twee runs, waarna de skeletonsters een dag later in de laatste twee heats om de medailles zullen strijden. Bos eindigde bijna vier jaar geleden bij haar olympische debuut in Pyeongchang als achtste.