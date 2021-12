Arno Kamminga heeft vrijdag net naast een medaille gegrepen op de 100 meter schoolslag bij de WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi. De Katwijker moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De 26-jarige Kamminga finishte in 56,06 seconden. De winst ging naar Ilya Shymanovich uit Belarus (55,70). De Italiaan Nicolò Martinenghi greep het zilver (55,80), vlak voor de Amerikaan Nic Fink (55,87).

Kamminga won afgelopen zomer zilver op de 100 en 200 meter schoolslag bij de Olympische Spelen in Tokio. Hij finishte op beide afstanden achter Adam Peaty, die al jaren domineert op de schoolslag. De eveneens 26-jarige Brit doet niet mee aan de WK kortebaan.

Eerder op de dag plaatsten twee Nederlandse estafetteteams zich voor de finale. Ook Marrit Steenbergen haalde de eindstrijd op de 100 meter vrije slag. Ze zwom de vijfde tijd in de twee halve finales (52,29). De eindstrijd van het koningsnummer bij de vrouwen staat zaterdag op het programma.

Nyls Korstanje strandde in de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Hij bleef in zijn heat steken op een vijfde plaats, wat bij lange na niet genoeg was voor een finaleplaats.

De WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi is donderdag begonnen en duurt nog tot en met dinsdag.