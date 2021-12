Mark Caljouw is er niet in geslaagd een medaille te winnen op het WK badminton in het Spaanse Huelva. De Nederlander leed in de kwartfinale een vrij kansloze nederlaag tegen Srikanth Kidambi uit India: 21-8 en 21-7.

De eerste rally van de wedstrijden telde maar liefst 21 slagen. Toch werd het geen lange partij. Kidambi, de voormalige nummer één van de wereld, was veel te sterk voor de Nederlandse nummer 28 van de huidige mondiale ranking. Caljouw won uiteindelijk slechts vijftien punten.

Toch mag de 26-jarige Caljouw terugkijken op een geslaagd toernooi. Hij behaalde zijn beste prestatie ooit, want hij stond nog nooit eerder in een kwartfinale van een wereldkampioenschap.

Caljouw klopte donderdag in de derde ronde de Canadees Brian Yang (22-20 en 21-12). Hij rekende daarvoor af met de Fin Kalle Koljonen (14-21, 22-20 en 21-11) en de Indiër Sai Praneeth Bhamidipati (17-21, 21-7 en 21-8).

Caljouw was afgelopen zomer ook actief op de Olympische Spelen in Tokio. Hij strandde daar in de achtste finales.