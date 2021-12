Christian Coleman, nog altijd de regerend wereldkampioen op de 100 meter, heeft zijn rentree aangekondigd. Zijn dopingschorsing van achttien maanden zit erop, waardoor de Amerikaanse atleet binnenkort weer in actie kan komen.

De 25-jarige Coleman maakte vrijdag bekend dat hij eind januari meedoet aan de Millrose Games, een indoorwedstrijd in New York. Door zijn schoring ontbrak hij onder meer op de Olympisch Spelen van Tokio.

"Het zal een emotioneel weerzien met de atletiekbaan worden en een mooie gelegenheid om eindelijk mijn talent weer te kunnen laten zien", zei Coleman, die ook wereldrecordhouder is op de 60 meter (6,34).

Aanvankelijk kreeg Coleman een schorsing van twee jaar opgelegd voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar. Het internationaal sporttribunaal CAS toonde enige clementie en bracht de schorsing terug naar achttien maanden.

Coleman heeft wereldrecord van Bolt in zijn achterhoofd

Coleman wil in de toekomst voorzichtiger zijn om een nieuwe schorsing te voorkomen. "Het komt neer op meer verantwoordelijkheidsgevoel. Er zijn regels en daar moet ik me gewoon aan houden."

De Amerikaan heeft voor 2022 enkele doelen gesteld. Hij wil in Belgrado zijn wereldtitel op de 60 meter prolongeren en heeft daarnaast zijn zinnen gezet op de 100 meter bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene.

Het wereldrecord op de 100 meter (9,58) van Usain Bolt heeft de sprinter evenmin uit zijn hoofd gezet. "Als de tijd rijp is, denk ik dat het mogelijk is", aldus Coleman, die een persoonlijk record van 9,76 heeft. "Ik wil later herinnerd worden als een legende, als een van de grootste Amerikaanse sprinters."