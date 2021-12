Twee Nederlandse estafetteteams hebben zich vrijdag bij de WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi voor de finale geplaatst. Marrit Steenbergen reikte tot de halve finales van de 100 meter vrije slag en Nyls Korstanje zwom naar een plek in de halve finales van de 100 meter vlinderslag.

Het gemengde team op de 4x50 meter vrije slag (mixed relay) won de heat en noteerde met 1.30,50 de derde tijd in de series. Het kwartet bestond uit Jesse Puts, Kenzo Simons, Kira Toussaint en Ranomi Kromowidjojo. Rusland was in de series de snelste in 1.29,84.

Kromowidjojo maakte ook deel uit van de vrouwenploeg op de 4x50 meter wisselslag die zich met de zevende tijd voor de finale plaatste. Samen met Tessa Giele, Kim Busch en Maaike de Waard kwam ze tot een tijd van 1.46,06. De Verenigde Staten klokten de beste tijd in de heats: 1.44,50.

Steenbergen, op de EK kortebaan vorige maand in Rusland nog winnares van het goud op de 200 vrij en brons op de 100 vrij, eindigde in haar serie van de 100 meter vrij als derde in een tijd van 53,51 (dertiende tijd in totaal). Korstanje wist zich op de 100 vlinder met de vijfde tijd (49,97) te plaatsen voor de halve finales.

Luc Kroon redde het net niet op de 200 vrij. Hij klokte de negende tijd in de series (1.43,05) en kwam zes honderdsten tekort voor de achtste plaats waarmee hij zich naar een plek in de finale had gezwommen.

De WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi is donderdag begonnen en duurt nog tot en met dinsdag.