De knock-out die Arek Wrzosek uitdeelde aan Badr Hari is door GLORY uitgeroepen tot knock-out van het jaar. De Pool versloeg de Nederlandse Marokkaan in september in Ahoy.

De 29-jarige Wrzosek werkte Hari in die wedstrijd met een spectaculaire trap tegen het hoofd uit het niets tegen de grond. Zijn zeven jaar oudere opponent was tot dat moment juist aan de winnende hand.

"Er waren te veel emoties in de ring en ik kan me niet herinneren wat ik voelde of dacht", zegt Wrzosek op de site van GLORY. "Na een paar seconden, toen ik hem zag proberen op te staan ​​en hij weer viel, wist ik dat ik het gevecht had gewonnen. Maar van de eerste vijf minuten na het gevecht herinner ik me niks meer, vanwege alle emoties."

GLORY sprak direct van een van de bizarste comebacks in de geschiedenis. Wrzosek snapt wel waarom. "Het was bizar. Ik weet niet of er ooit een kickbokser is geweest die dit heeft gedaan. Misschien in kleine gevechten in andere landen, maar niet tegen Badr. Mijn knock-out is de beste omschrijving van de zwaargewichtdivisie. Alles kan gebeuren."

Voor Wrzosek was de wedstrijd tegen Hari pas zijn derde partij bij GLORY. De Pool, die nog niet beschikt over een indrukwekkende erelijst, is inmiddels wel de nummer drie van de GLORY-ranking.