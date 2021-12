De Nederlandse estafettezwemsters hebben donderdag bij de WK kortebaan in Abu Dhabi nipt naast een medaille op de 4x100 meter vrije slag gegrepen. Ook de mannen moesten, ondanks een fraai Nederlands record, genoegen nemen met de vierde plek.

Ranomi Kromowidjojo, Kim Busch, Marrit Steenbergen en Kira Toussaint kwamen samen tot een tijd van 3.28,86. Zweden, met Sarah Sjöström in de gelederen, was net iets sneller en pakte het brons in 3.28,80. De Verenigde Staten en Canada deelden verrassend het goud: 3.28,52

In de heats was Nederland nog de snelste ploeg met een tijd van 3.31,39. Toen kwamen Kromowidjojo, Busch, Steenbergen en Tessa Giele in actie. Kira Toussaint nam in de finale de plek van Giele in en dook als laatste zwemster het 25-meterbad in.

Bij de vorige WK kortebaan in 2018 pakten de Nederlandse vrouwen zilver op de 4x100 vrij, een nummer waar Nederland altijd meedoet om de medailles. De formatie bestond toen uit Kromowidjojo, Busch, Maaike de Waard en Femke Heemskerk. Heemskerk zette onlangs een punt achter haar zwemloopbaan.

Nederlands record opnieuw aangescherpt

Bij de mannen gold de Nederlandse ploeg niet als topkandidaat voor de medailles op de 4x100 meter vrij, maar Stan Pijnenburg, Nyls Korstanje, Jesse Puts en Thom de Boer kwamen toch nog verrassend dicht bij het podium.

Het Nederlandse viertal greep uiteindelijk nipt naast een medaille, maar scherpte met een tijd van 3.06,10 wel het Nederlands record aan. In de heats werd de voormalige nationale toptijd uit 2008 (3.09,18) al verpulverd. Nederland klokte toen 3,07,16.

De VS pakte in Abu Dhabi vlak voor Nederland het brons met een tijd van 3.05,42. Italië was bijna twee seconden sneller dan de Amerikanen en veroverde zilver na een spannende strijd met Rusland, dat slechts een fractie sneller was (3.03,45 om 3.03,61).

Kamminga en Toussaint naar finales

Eerder op donderdag slaagden Europees kampioenen Steenbergen en Luc Kroon er eveneens niet in een medaille te veroveren. Steenbergen eindigde als zevende in de finale van de 200 meter vrije slag en Kroon tikte als zesde aan in de eindstrijd op de 400 vrij.

Arno Kamminga plaatste zich overtuigend voor de finale op de 100 meter schoolslag door van alle zestien halvefinalisten de beste tijd te noteren (56,41). De Katwijker veroverde afgelopen zomer olympisch zilver op dit nummer en is een van de kandidaten voor het goud in Abu Dhabi.

Kira Toussaint bereikte zonder problemen de finale op de 100 meter rugslag. De rugslagspecialiste veroverde onlangs op de EK kortebaan goud op de 50, 100 én 200 meter rugslag. Ook De Waard mag op de 100 rug strijden om eremetaal.

De WK kortebaanzwemmen is donderdag begonnen in Abu Dhabi en duren nog tot en met dinsdag.