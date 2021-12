De Nederlandse curlingmannen ontbreken begin volgend jaar op de Olympische Spelen in Peking. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt verloor donderdag op het olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden de voorlaatste groepswedstrijd tegen Noorwegen, waardoor de kans op een olympisch debuut verkeken is.

De Noren wonnen met 5-8 en pakten zo ongeslagen een ticket voor Peking. Het betekende de vijfde nederlaag voor Nederland, dat geen indruk maakte op het OKT. Alleen van Duitsland (6-5 na verlenging) en Tsjechië (7-4) werd gewonnen in de Elfstedenhal. Oranje sluit het OKT donderdagavond af tegen het eveneens uitgeschakelde Zuid-Korea.

Noorwegen is nu zeker van de eerste plaats op het OKT en pakte zo het enige rechtstreekse ticket voor Peking. De nummers twee, drie en vier van het toernooi strijden vrijdag en zaterdag in de play-offs om de laatste twee tickets.

Na het teleurstellend verlopen EK van vorige maand in Lillehammer - Oranje degradeerde uit de A-divisie - hoopte de ploeg van bondscoach Leibbrandt in eigen land wel te kunnen verrassen, maar het werd een teleurstelling.

De Nederlandse curlingmannen: Wouter Goesgens, Carlo Glasbergen, Jaap van Dorp en Laurens Hoekman. De Nederlandse curlingmannen: Wouter Goesgens, Carlo Glasbergen, Jaap van Dorp en Laurens Hoekman. Foto: ANP

Nederland haalde de Spelen nog nooit

De Nederlandse ploeg plaatste zich nooit voor de Spelen, waarbij curling sinds 1998 op het programma staat. Na het mislopen van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang van vier jaar geleden stokte de progressie van de ploeg van Leibbrandt.

Nederland plaatste zich wel elk jaar voor het WK, maar daarin kwam het niet verder dan een tiende plaats (2018). Ook op de EK's stelden de curlers teleur, met als dieptepunt de degradatie van twee weken geleden uit de A-groep.

De Spelen in Peking beginnen op 4 februari en de sluitingsceremonie is op 20 februari.