Inge Jansen is in verwachting van haar eerste kind. De schoonspringster, die bij de Olympische Spelen in Tokio vijfde werd op de 3 meterplank, wil na de bevalling haar loopbaan voortzetten op weg naar de Spelen van 2024 in Parijs.

De komende periode blijft Jansen zo lang mogelijk trainen. "Uiteraard zal ik geen sprongen maken vanaf de duikplank, maar conditie- en krachttraining blijf ik voorlopig gewoon doen", zegt Jansen donderdag in een persbericht.

De 27-jarige schoonspringster hoopt zich uiteindelijk te kunnen plaatsen voor haar tweede Spelen. "Ik kan me op de WK in de zomer van 2023 kwalificeren voor de Spelen van Parijs. Tegen die tijd hoop ik weer op mijn niveau van de laatste jaren te zitten."

Jansen betwijfelt wel of ze Parijs daadwerkelijk zal halen. "Je kunt nooit voorstellen hoe je lichaam van een zwangerschap en geboorte herstelt. Misschien is het in de praktijk voor mij niet te doen om topsport en het moederschap te combineren. Zoals ik er nu in sta ga ik het zeker proberen, uiteraard met hulp van mijn vriend en familie."

Inge Jansen met haar coach Edwin Jongejans tijdens de WK 2021 in Boedapest. Inge Jansen met haar coach Edwin Jongejans tijdens de WK 2021 in Boedapest. Foto: ANP

Jansen maakte laatste jaren veel progressie

Jansen boekte de laatste jaren veel progressie op de 3 meterplank. In 2019 greep ze in Kiev de Europese titel bij het individueel springen. Twee jaar eerder pakte ze samen met Daphne Wils al EK-brons bij het synchroonspringen.

De schoonspringster is niet de eerste zwangere Nederlandse sporter die door wil gaan tot de Spelen van Parijs. Onlangs maakten onder anderen judoka Kim Polling en atlete Nadine Broersen bekend hun eerste kind te verwachten.