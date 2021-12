Karolína Plísková heeft zich donderdag vanwege een blessure aan haar rechterhand afgemeld voor de Australian Open. De voormalig nummer één van de wereld liep de blessure deze week op tijdens een training.

"Ik kan niet spelen in Adelaide, Sydney en op de Australian Open", zegt Plísková.

De 29-jarige Tsjechische bleef begin dit jaar op de Australian Open steken in de derde ronde. In 2019 leverde ze haar beste prestatie op het Grand Slam-toernooi in Melbourne. Destijds haalde ze de halve finales.

Dit jaar stond Plísková in de finale van Wimbledon. In die finale moest ze het afleggen tegen Ashleigh Barty, de Australische nummer één van de wereld. Plísková boekte dit jaar geen enkele toernooizege.

Plísková is niet de eerste speelster die zich afmeldt voor de Australian Open. Eerder werd al bekend dat onder anderen de Grand Slam-winnaars Serena Williams, Bianca Andreescu en Roger Federer ontbreken.

Het eerste Grand Slam-toernooi van 2022 begint op 17 januari. Alleen tennissers die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 mogen meedoen in Melbourne.

Namens Nederland is Arantxa Rus bij de vrouwen zeker van een plek in het hoofdtoernooi, bij de mannen zijn dat Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor.