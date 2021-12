Sifan Hassan is woensdag bij het jaarlijkse atletiekgala verkozen tot Nederlands atleet van het jaar. De tweevoudig olympisch kampioen kreeg de voorkeur boven Femke Bol en Fleur Jong.

De Atletiekunie had een lijst samengesteld van 22 atleten op wie het publiek mocht stemmen. Hassan, Bol en Jong kregen de meeste stemmen en vervolgens koos een vakjury voor de geboren Ethiopische, die in Tokio goud pakte op de 5.000 en 10.000 meter. Op de 1.500 meter veroverde ze brons.

Voor Bol was er in Tokio alleen brons op de 400 meter horden en Jong pakte op de Paralympische Spelen goud bij het verspringen.

Het is de derde keer dat de 28-jarige Hassan verkozen is tot atleet van het jaar, na 2018 en 2019. Vanwege de coronapandemie werd de prijs, die in 1933 in het leven werd geroepen, vorig jaar niet uitgereikt. Tot en met 2017 waren er twee uitreikingen, omdat er onderscheid gemaakt werd tussen mannen en vrouwen.

Nederland kende zeer succesvol atletiekjaar

Vanwege de coronamaatregelen zat er woensdag geen publiek in de zaal bij het atletiekgala en Hassan was er vanwege familieomstandigheden ook niet bij. Ellen van Langen, die tot de Spelen van Tokio de laatste Nederlandse olympische atletiekkampioen was, maakte bekend dat Hassan gewonnen had.

In oktober werd Hassan in Lausanne al uitgeroepen tot Europees Atleet van het Jaar en won de 21-jarige Bol de verkiezing voor talent van het jaar. Hassan kreeg de voorkeur boven hoogspringster Maria Lasitskene uit Rusland en de Poolse kogelslingeraarster Anita Wlodarczyk, de in Tokio eveneens olympisch kampioen werden.

Mede door de drie olympische medailles van Hassan en het brons van Bol kende Nederland bijzonder succesvolle Spelen. Nadat in 2016 in Rio de Janeiro maar één olympische medaille werd veroverd (zilver voor Dafne Schippers op de 200 meter), pakte de Nederlandse atletiekploeg in Tokio liefst acht plakken.

Hassan is ook genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar, evenals shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten. Op woensdag 22 december is op het Sportgala de verkiezing. Hassan werd in 2019, toen het Sportgala voor het laatst werd gehouden, voor de eerste keer gekozen tot Sportvrouw van het Jaar.