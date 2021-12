Stephen Curry heeft dinsdag het NBA-record van meeste driepunters op zijn naam gezet. De sterspeler van Golden State Warriors gooide in zijn carrière liefst 2.977 keer van afstand raak.

In de wedstrijd tegen de New York Knicks (105-96-zege) maakte Curry al bij zijn eerste poging na 64 seconden een driepunter, waarmee hij het record van Ray Allen van 2.973 driepunters evenaarde.

Bij een tweede poging miste de 33-jarige Amerikaan nog, maar nog in het eerste kwart brak hij het record door zijn 2.974e driepunter te noteren. In de hele wedstrijd gooide Curry vijf van zijn veertien pogingen van afstand raak, waardoor hij nu op 2.977 driepunters staat.

Curry had 987 wedstrijden in het reguliere seizoen nodig om het record te breken. Ter vergelijking: Allen speelde precies dertienhonderd NBA-duels.

'Curry kan nog vijf jaar door in NBA'

Nadat hij het record had gebroken, gaf Curry kushandjes naar het publiek in het uitverkochte Madison Square Garden. Zodra de Knicks de bal over de middenlijn hadden, vroegen zijn ploeggenoten een time-out aan om hun sterspeler te feliciteren met high fives en knuffels.

Curry kreeg na de wedstrijd de wedstrijdbal van zijn trainer Steve Kerr mee naar huis. Hij gaf die bal aan zijn vader en oud-NBA-speler Dell Curry, die op de eerste rij zat.

"Ik vind het bijna beangstigend om te zien hoeveel driepunters Steph zal hebben als hij straks dertienhonderd wedstrijden heeft gespeeld", zei Kerr. "Hij kan nog zeker vier, vijf of zes jaar door in de NBA. Hij is nog niet klaar en zal een record neerzetten dat nooit wordt gebroken."