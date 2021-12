De Nederlandse curlers hebben dinsdag een dure nederlaag geleden bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Leeuwarden. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt verloor van laagvlieger Finland, waardoor de play-offs van het OKT verder uit zicht raken.

Nederland, dat eerder op de dag al van Italië verloor (6-7), begon al slecht aan de wedstrijd tegen Finland en keek na de eerste end tegen een 0-2-achterstand aan.

In het derde end kwam Nederland terug tot 2-2, maar vervolgens vergrootte Finland de voorsprong weer tot een marge van twee. De ploeg van skipper Wouter Gösgens verkleinde het gat in het achtste end nog wel tot één, maar met een tweepunter in het negende end besliste Finland de wedstrijd: 5-7.

Door de nederlaag raakt Nederland verder achterop in de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen in Peking. De formatie van Leibbrandt moet als tweede, derde of vierde eindigen om zich te plaatsen voor de play-offs om de laatste twee tickets. Noorwegen is als winnaar van het OKT al zeker van olympische deelname.

Nederland bezet na vijf van de acht duels de gedeelde vijfde plaats en staat één overwinning achter op nummer vier Denemarken, waarvan Oranje afgelopen zaterdag de openingswedstrijd verloor. De curlers spelen woensdag tegen concurrent Japan (ook vijfde) en nemen het donderdag op de beslissende dag op tegen Noorwegen en hekkensluiter Zuid-Korea.

De nummers twee en drie van de groep spelen komende vrijdag een play-off voor het tweede ticket. Een dag later speelt de verliezer van die play-off tegen de nummer vier om het laatste olympische startbewijs.