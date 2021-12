De Nederlandse curlingmannen hebben dinsdag de tweede nederlaag op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Leeuwarden geleden. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt verloor met 6-7 van Italië.

Nadat Jaap van Dorp, Carlo Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Gösgens op 1-0 en 3-2 waren gekomen, nam het nog ongeslagen Italië het initiatief over. Oranje kwam in het voorlaatste end nog terug van 4-6 tot 6-6, maar in het laatste end pakte Italië alsnog de winst.

De nederlaag betekent dat Nederland de eerste plaats en dus het rechtstreekste ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking kan vergeten. Oranje, dat nu gedeeld vijfde staat, moet hopen op de play-offs.

De nummers twee en drie van de groep spelen komende vrijdag namelijk een play-off voor het tweede ticket. Een dag later speelt de verliezer van die play-off tegen de nummer vier om het laatste olympische startbewijs.

Het olympisch kwalificatietoernooi gaat voor Nederland dinsdagavond verder met een wedstrijd tegen Finland. Oranje speelt daarna ook nog tegen Japan (woensdagmiddag), Noorwegen (donderdagochtend) en Zuid-Korea (donderdagavond).