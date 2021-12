Wereldkampioen Nederland is er op het WK handbal in Spanje niet in geslaagd om de kwartfinales te halen. Toch was keeper Tess Wester trots op haar ploeggenoten na de cruciale 34-37-nederlaag tegen Noorwegen.

"Ik ben heel trots op wat we hier vandaag hebben neergezet", zei Wester tegen Ziggo Sport. "Deze wedstrijd was echt finalewaardig. We hebben er heel veel energie in gestopt. Ik had ons veel meer gegund."

Oranje kende een bliksemstart in het Spaanse Castelló en leidde halverwege de eerste helft met 11-5. Daarna kwam Noorwegen sterk terug en was bijna elke aanval raak voor de ploeg van uitblinker Nora Mørk.

"We waren supergoed voorbereid en wisten precies wat Noorwegen ging doen. Maar na die vliegende start kwam Noorwegen steeds vaker in de één-tegen-één en daar zijn ze heel goed in", analyseerde de 28-jarige keeper.

Wester wijt uitschakeling deels aan loting

Dat het WK al in de tweede groepsfase eindigde voor de titelverdediger, was volgens Wester deels te wijten aan de loting. "We zitten met de nummers één tot en met zes van de Olympische Spelen aan deze kant van het schema. Als we aan de andere kant hadden gezeten, dan loop je zo door het toernooi heen."

Nederland boekte eerder op het WK een recordzege tegen Kazachstan (61-15) en behaalde ook monsterzeges tegen Puerto Rico (55-15) en Oezbekistan (58-17). Met Noorwegen, Zweden (31-31) en Roemenië (31-30) trof Oranje slechts drie serieuze tegenstanders. "We speelden drie wedstrijden die nergens om gingen en maar drie op niveau. Dat is niet wat je wil", aldus Wester.

"Je kunt zeggen: 'Jeetje, ze halen niet eens de kwartfinales.' Natuurlijk had het beter gekund, maar het is geen schande om nipt te verliezen van Noorwegen en gelijk te spelen tegen Zweden", vond de keeper.

Danick Snelder en Tess Wester druipen af na de nederlaag tegen Noorwegen. Danick Snelder en Tess Wester druipen af na de nederlaag tegen Noorwegen. Foto: ANP

Snelder emotioneel na uitschakeling

Routinier Danick Snelder had na de uitschakeling moeite om de tranen te bedwingen. "37 tegentreffers is gewoon te veel. Dat is niet zo moeilijk", zei ze. "Ik baal enorm."

"We hadden een heel goed plan en hebben dat in het begin heel goed uitgevoerd. Maar daarna lukte het niet meer om een Noorse aanval te stoppen; bijna alles ging erin. Dan kost dat heel veel energie", vertelde de cirkelloper.

"Noorwegen is gewoon een klasseploeg, maar we hebben het zelf in de dekking weggegeven. Als elke tegenaanval een tegengoal is, dan kun je gewoon niet winnen."