De Nederlandse handbalsters zijn maandag uitgeschakeld op het WK in Spanje. In de laatste groepswedstrijd was Noorwegen met 34-37 te sterk voor de titelverdediger.

Van de voorgaande tien duels met Noorwegen won Oranje er slechts één. De drievoudig wereldkampioen en achtvoudig Europees kampioen gold dan ook als lichte favoriet.

Nederland wist vooraf dat het aan een gelijkspel genoeg had en toonde geen ontzag voor de Scandinavische ploeg. Oranje begon vol overtuiging aan het duel, wat resulteerde in een ruime voorsprong. Noorwegen kwam daarna sterk terug en trok het duel overtuigend naar zich toe.

Dione Housheer was met negen treffers het best op dreef voor Nederland. Ook Danick Snelder (zes), Inger Smits (vijf), Angela Malestein (vier), Bo van Wetering (drie) en Lois Abbingh (drie) zorgden voor meerdere punten. Larissa Nusser, Kelly Dulfer, Laura van der Heijden en Merel Freriks maakten ieder één treffer.

Nederland was titelverdediger in Spanje. Twee jaar geleden werd de ploeg in Japan voor het eerst wereldkampioen.

Noorwegen neemt het in de kwartfinales op tegen Rusland. Zweden-Frankrijk, Denemarken-Brazilië en Spanje-Duitsland zijn de andere wedstrijden bij de laatste acht.

Groep II 1. Noorwegen 5-9 (+78)

2. Zweden 5-8 (+77)

3. Nederland 5-7 (+84)

4. Roemenië 5-4 (+28)

5. Puerto Rico 5-2 (-134)

6. Kazachstan 5-0 (-133)

Oranje geeft in eerste helft ruime voorsprong weg

Nederland ging voortvarend van start in Castelló met enkele agressieve balveroveringen. Bijna elke aanval was raak in de openingsfase en via 5-2 en 8-4 liep de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman uit naar 11-5.

Daarna kwam Noorwegen aan de hand van sterspeelster Nora Mørk en het toptalent Henny Reistad beter in de wedstrijd. In het tweede kwartier van de eerste helft boog de ploeg de ruime achterstand om tot een 17-17-ruststand.

Vroeg in de tweede helft had Noorwegen bij 18-19 voor het eerst een voorsprong. In de eerste acht minuten van de tweede helft maakte Oranje slechts twee treffers.

Met een groeiende achterstand besloot Tijsterman steeds vaker om het doel leeg te laten en met een extra veldspeelster op jacht te gaan naar de benodigde doelpunten. Maar dat gaf bij balverlies Noorwegen soms ook de kans om eenvoudig te scoren.

Nederland redt het niet in spannende slotfase

Bij 20-23 probeerde Tijsterman het tij te keren via een time-out. Oranje kwam weer wat beter in de wedstrijd en bracht de achterstand terug tot één punt.

In de slotfase had Noorwegen constant een kleine voorsprong van één of twee punten. Een misser van Smits bij 34-36 terwijl Oranje door een tijdstraf van Noorwegen in overtal was, bleek cruciaal.

Daarna werd Snelder nog voor twee minuten weggestuurd, waardoor Oranje in de slotfase met een speelster minder stond en de uitschakeling onafwendbaar was.