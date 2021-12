De Olympische Spelen van 2024 in Parijs krijgen een unieke openingsceremonie over de rivier de Seine. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een openingsceremonie van het grootste sportevenement ter wereld buiten een stadion plaats zal vinden.

Het organisatiecomité liet maandag weten dat de plannen definitief zijn. De verwachting is dat er zo'n 600.000 toeschouwers langs de route, die grotendeels vrij toegankelijk wordt, zullen staan.

Meer dan 160 boten met daarop de atleten van meer dan tweehonderd delegaties zullen volgens het plan bijna 6 kilometer over de rivier varen, tussen de Pont d'Austerlitz en de Pont d'Iéna in het centrum van Parijs. Het einde van de ceremonie vindt plaats op de promenade van de Trocadéro.

De Franse president Emmanuel Macron keurde het plan dat al een tijdje op tafel lag goed, ondanks enige bezorgdheid over de beveiliging. Veiligheidsfunctionarissen hadden gevraagd om een ​​limiet van 25.000 mensen, terwijl de organisatoren hadden gepleit voor twee miljoen.

"Vandaag is een historische dag", zei voorzitter van het organisatiecomité Tony Estanguet. "Er komen veel emoties vrij en er is veel enthousiasme. Dit wordt de grootste olympische openingsceremonie ooit."

De Olympische Spelen van Parijs vinden plaats van 26 juli tot en met 11 augustus 2024. Dat is precies honderd jaar na de vorige editie van het evenement in de Franse hoofdstad.