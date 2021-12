Esther Vergeer heeft geen plek gekregen in het bestuur van het internationaal paralympisch comité (IPC). De voormalig rolstoeltennisster kreeg zondag niet genoeg stemmen bij de digitale ledenvergadering. In tegenstelling tot Vergeer treedt rolstoelbasketbalster Jitske Visser wél toe tot het bestuur.

De veertigjarige Vergeer, die zeven keer goud pakte op de Paralympische Spelen en chef de mission is van de Nederlandse paralympische ploeg, was vorige maand door sportkoepel NOC*NSF voorgedragen. Ze kreeg echter niet genoeg stemmen van de 206 leden van het comité.

Visser treedt wél toe tot het bestuur van het IPC. De 29-jarige rolstoelbasketbalster, die in Tokio met Oranje goud pakte, neemt als nieuwe voorzitter van de paralympische atletencommissie automatisch plaats in het hoofdbestuur.

"Ik ben ontzettend vereerd dat ik zo snel na mijn aantreden ben gekozen tot voorzitter van de atletencommissie", zegt Visser, die sinds september in de atletencommissie zit. "Ik heb erg veel zin om me in te zetten om de paralympische sport nog mooier en professioneler te maken."

Afzwaaiend bestuurslid Rita van Driel werd tijdens de vergadering onderscheiden met een paralympic order, de hoogste paralympische onderscheiding. Van Driel was vanaf 2008 tot en met 2017 directeur van het Nederlands Paralympisch Comité en zat sinds 2009 in het bestuur van het IPC.