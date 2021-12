Stoppen of doorgaan? Ranomi Kromowidjojo worstelt al maanden met die ene vraag, maar het antwoord laat nog even op zich wachten. De drievoudig olympisch kampioene begint donderdag eerst aan de WK kortebaan in Abu Dhabi en gaat tijdens haar vakantie rustig nadenken. "Ik wil niet op het moment komen dat ik denk: wat doe ik hier?"

Begin oktober bracht generatiegenoot Femke Heemskerk het balletje aan het rollen en vorige week volgde ook Kromowidjojo's vriend Ferry Weertman: twee olympisch kampioenen zijn nu zwemmer af. Het is wachten tot Kromowidjojo een tipje van de sluier oplicht over haar toekomstplannen, maar de 31-jarige Groningse weet zelf nog niet eens welke kant het op zal gaan.

"Ik moet eerst even tot rust komen", zegt Kromowidjojo in gesprek met NU.nl. "Na de Olympische Spelen in Tokio ben ik direct doorgegaan met de ISL (International Swimming League, red.). Na de WK neem ik een wat langere kerstvakantie dan normaal en ga ik nadenken over mijn toekomst."

"Straks met Kerst, thuis met familie, wil ik vooral het rationele loslaten en gewoon voelen en ervaren. Het moet van binnenuit komen. Zwemmen 'leuk vinden' is niet goed genoeg. Dat interne vuurtje moet branden om nog harder te willen zwemmen. Ik wil straks niet dat het moment komt dat ik in het water lig en denk: wat doe ik hier?"

Dat haar vriend Ferry al is gestopt en zich gaat richten op het afronden van zijn studie Bedrijfskunde, heeft geen invloed op het besluit dat Kromowidjojo gaat nemen. "We praten er wel samen over en kunnen allerlei voors en tegens verzinnen voor doorgaan of stoppen, maar het moet uit jezelf komen. Dat zit ook in ons karakter. Het maakt niet uit hoe het loopt, we vinden samen wel een weg."

Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo dit najaar tijdens de International Swimming League. Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo dit najaar tijdens de International Swimming League. Foto: Getty Images

'In andere landen ben je een held als je olympische finale haalt'

Na de Olympische Spelen van 2012 en 2016 ging het ook over de toekomst van Kromowidjojo, maar nu lijkt het een wat heter hangijzer. Na haar olympische titels op de Spelen van 2008 (4x100 meter vrije slag) en 2012 (50 en 100 vrij) bleef Kromowidjojo afgelopen zomer in Tokio, net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro, buiten de medailles.

Op de 100 vrij in Japan strandde 'Kromo' al in de series, omdat ze zich vanwege haar geringe medaillekansen afmeldde voor een swim-off. Op de 50 vrij haalde Kromowidjojo wel de finale, maar tikte ze als vierde aan. De topzwemster wilde zelf niet van een domper spreken en noemde het zelfs "de mooiste vierde plek ooit", wat haaks staat op het verwachtingspatroon van de buitenwacht.

"Het is niet zo dat je in het zwemmen even een medaille binnenhaalt", benadrukt Kromowidjojo, die met de estafettezwemsters op de 4x100 vrij eveneens als vierde eindigde in Tokio. "Ik vind het jammer als ik mezelf moet verdedigen voor een vierde plaats, al heb ik dat gevoel nu niet hoor."

"Tijdens de ISL heb ik het er nog over gehad met andere zwemmers. In andere landen ben je al een held als je de finale bereikt of brons pakt. Nederland verovert altijd goud op de Zomer- en Winterspelen. Daarom begrijp ik ook wel dat een vierde plek niet direct in het oog springt."

Drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo haalde bij haar laatste twee Olympische Spelen geen medaille. Drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo haalde bij haar laatste twee Olympische Spelen geen medaille. Foto: Getty Images

Maatschappelijke rol lonkt voor Kromowidjojo

Of Kromowidjojo nu al stopt of pas na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, het pad na haar loopbaan is al met potlood ingetekend. De jongste en nog enige actieve 'Golden Girl' heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze voor zichzelf een taak ziet om de wereld een "stukje beter te maken". Die missie is er nog steeds.

"Dat zit diep, voor het zwemmen ook al. Ik denk dat ik vanuit mijn opvoeding heb meegekregen om andere mensen te helpen. Misschien voel ik dat ook zo omdat ik zelf een goede jeugd heb gehad en ik me realiseer dat veel mensen die mogelijkheden niet hebben", zegt Kromowidjojo, sinds 2013 ambassadeur van UNICEF.

"In mijn rol als bekende zwemmer kan ik ook veel mensen bereiken. Hoe ik dat precies wil doen, weet ik nog niet. Ik heb er wel veel over nagedacht. Een van de kwesties is de armoede in Nederland en de kloof tussen arm en rijk. Hoe kan het dat er zoveel kinderen onder de armoedegrens leven? Daar ben ik wel mee bezig."

Voor nu is dat nog toekomstmuziek. Eerst wacht deze week de WK kortebaan, waar Kromowidjojo titels op de 50 vrij en 50 vlinder verdedigt. Ook op de 100 meter vrije slag pakte ze in 2018 goud, maar dat nummer laat ze schieten op wat zomaar haar laatste grote toernooi kan zijn.

"Ik heb nu wel vaker bij toernooien dat ik denk: op deze plek ga ik misschien nooit meer komen. Bijvoorbeeld in een miljoenenstad in China of nu ook in Abu Dhabi. Maar voor nu zit ik volledig in de racemodus. Ik heb zin om te knallen."

Nederlandse deelnemers WK kortebaan Vrouwen: Kira Toussaint, Ranomi Kromowidjojo, Maaike de Waard, Tessa Giele, Marrit Steenbergen en Kim Busch

Mannen: Arno Kamminga, Thom de Boer, Luc Kroon, Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Thomas Verhoeven, Maarten Brzoskowski en Nyls Korstanje.