Na twee mislukte pogingen hoopt bobsleeër Ivo de Bruin zich de komende weken voor het eerst in zijn loopbaan te plaatsen voor de Olympische Spelen. Tegenslagen hebben de 35-jarige stuurman van de vier- en tweemansbob gehard. "Het zijn verloren jaren geweest."

Een dieptepunt schiet De Bruin direct te binnen als hij spreekt over zijn voorgaande pogingen om de Olympische Spelen te halen. Het was het moment dat zijn slee buiten in een tent bij -5 graden Celsius stond, terwijl die op kamertemperatuur in een garage opgeborgen hoort te staan.

"Dat had niets met topsport te maken", zegt De Bruin in de lobby van een hotel in Winterberg, waar de bobsleeërs afgelopen weekend waren neergestreken. "Dan weet je dat het een kansloze zaak is. Je blijft 100 procent geven, maar die 100 procent is bij een hobbyist anders dan bij een topsporter."

Een olympische deelname in Peking zou voor De Bruin de kroon op een woelige carrière zijn. De piloot probeerde zich in de tweemansbob al twee keer eerder te plaatsen voor de Spelen, maar zowel het traject richting Sotsji (2014) als Pyeongchang (2018) mislukte.

Op 35-jarige leeftijd lijkt De Bruin de beste papieren in zijn loopbaan te hebben voor een olympisch ticket. De Noord-Hollander draait mee in de middenmoot van het circuit en zit in de buurt van de kwalificatie-eisen van sportkoepel NOC*NSF (zie kader onderaan). Hij zou de eerste Nederlandse bobsleeër op de Olympische Spelen in acht jaar kunnen worden.

Ivo de Bruin springt als piloot als eerste bobsleeër van de vier in de slee. Ivo de Bruin springt als piloot als eerste bobsleeër van de vier in de slee. Foto: Getty Images

'Zijn verloren jaren geweest'

Vanzelfsprekend was het niet dat De Bruin nog actief is als bobsleeër. Hij heeft heeft altijd met minimale middelen moeten opboksen tegen Duitsland en Canada, die miljoenen ter beschikking hebben voor de bobbers. In tegenstelling tot skeletonster Kimberley Bos en monobobster Karlien Sleper krijgt De Bruin geen cent van sportkoepel NOC*NSF, omdat hij geen A-status heeft.

"We hebben jaren gehad waarin we met 25.000 euro een heel seizoen moesten draaien. Als ik er nu op terugkijk, zijn dat verloren jaren geweest. Alle dingen daaromheen waren niet goed om top te kunnen presteren."

Met als dieptepunt dus de kostbare slee van zo'n 25.000 euro die in de kou stond. Hij dacht op zulke momenten aan stoppen. "Je moet niet blindelings doorrammen als het niet goed gaat. Je moet reëel naar de toekomst kijken."

De passie voor de sport sloeg De Bruin erdoorheen. Hij krijgt een kick van de snelheden door het ijskanaal. Angst lijkt hij niet te kennen. "We zijn ooit 153,9 kilometer per uur gegaan, dat is kneiterhard. Ik vind het prachtig."

Bovendien is hij getrouwd met de Canadese Christine de Bruin, die eveneens actief is in het bobsleeën en als topatleet van het land een salaris krijgt. Ze leven samen van haar inkomen. In 2014 daalde hij zelfs in het Canadese tricot af. Een jaar later keerde hij alweer terug bij de Nederlandse equipe.

Ivo de Bruin stuurde de viermansbob in Winterberg naar de elfde (zaterdag) en achttiende (zondag) plaats. Ivo de Bruin stuurde de viermansbob in Winterberg naar de elfde (zaterdag) en achttiende (zondag) plaats. Foto: Getty Images

'Eigen schuld als we het niet halen'

Na zware jaren is het voor De Bruin nu tijd om te oogsten. De Nederlandse bobsleebond vond in januari met het bedrijf NewCold een nieuwe hoofdsponsor, waardoor er meer geld naar het topsportprogramma van De Bruin kan gaan.

Vorige maand kreeg hij met het uitvallen van zijn beste remmer Janko Franjic wel een dreun te verwerken. Franjic wordt vervangen door Dennis Veenker (29), die eigenlijk al gestopt was met bobsleeën nadat hij bij de selectiewedstrijden in oktober was afgevallen.

Met Veenker in de slee eindigde de viermansbob in Winterberg op een elfde (zaterdag) en achttiende plaats (zondag), waardoor twee nieuwe kansen op officieuze olympische kwalificatie verdampten. De bobbers mikken op een topachtnotering bij een wereldbeker om zich zo goed als zeker van de Spelen te wanen. Als dat niet lukt, is een plek in de top twaalf van het eindklassement vereist. Na vijf races staan ze zestiende.

"Maar er zijn geen excuses meer", aldus De Bruin. "We hebben de ruimte, het juiste materiaal en de juiste coaching. Als wij het niet halen, is het onze eigen schuld. Dat is een keiharde conclusie, maar zo werkt het in topsport."

Of De Bruin bij een derde mislukte poging voor de Spelen een punt achter zijn loopbaan zet, weet hij nog niet. De piloot droomt ervan om met zijn vrouw Christine (32), die medaillekandidaat in de tweevrouwsbob is, in februari in Peking te staan. "Dat zou geweldig zijn."