Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) curling in Leeuwarden is zondag tot nader order stilgelegd wegens problemen met de ijsmachine. Volgens de internationale curlingfederatie WCF zoeken de ijsmakers momenteel naar een oplossing. De kwaliteit van de ijsvloer in de Elfstedenhal wordt onder meer nader onderzocht.

De Nederlandse curlingmannen begonnen zaterdag met een nederlaag tegen Denemarken aan het OKT (4-5). Zondagavond staat voor Oranje een duel met Duitsland op het programma, waarna confrontaties met Tsjechië, Italië, Finland, Japan, Noorwegen en Zuid-Korea wachten.

De winnaar van de poule plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen, die op 4 februari beginnen in Peking. De nummers twee en drie spelen op 17 december een play-off voor het tweede ticket. Een dag later speelt de verliezer van die play-off tegen de nummer vier om het laatste beschikbare olympische startbewijs.

Het is de eerste keer dat Nederland zo'n groot curlingtoernooi organiseert. Oranje wist zich nooit te plaatsen voor de Spelen, waar curling sinds 1998 op de agenda staat.

Na het mislopen van de Winterspelen van Pyeongchang stokte de progressie van de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt. Nederland plaatste zich wel elk jaar voor het WK, maar daarin kwam het niet verder dan een tiende plaats (2018). Ook op de EK's stelden de curlers teleur, met als dieptepunt de degradatie van twee weken geleden uit de A-groep.