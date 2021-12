De Nederlandse curlingmannen hebben zondag op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een nipte zege op Duitsland geboekt: 5-6. Het duel in Leeuwarden werd zo'n twee uur onderbroken wegens problemen met de ijsmachine.

Oranje leidde met 2-0 tegen Duitsland toen de problemen in de Elfstedenhal ontstonden. Volgens de internationale curlingfederatie waren de mankementen vrij snel verholpen, maar het duurde wel nog even voordat de kwaliteit van de ijsvloer weer op het vereiste niveau was.

Ook na de onderbreking leek er niets aan de hand voor Wouter Goesgens, Jaap van Dorp, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen, die de voorsprong uitbouwden tot 5-1. Ondanks die ruime marge werd het spannend en kwam Duitsland terug tot 5-5. In de beslissende ronde trok Nederland de zege alsnog naar zich toe: 5-6.

Het betekende de eerste overwinning voor de Nederlandse curlingmannen op het OKT. Zaterdag werd met nipte cijfers verloren van Denemarken (4-5). Later in de poulefase neemt Oranje het nog op tegen Tsjechië, Italië, Finland, Japan, Noorwegen en Zuid-Korea.

De winnaar van de poule plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen, die op 4 februari beginnen in Peking. De nummers twee en drie spelen op 17 december een play-off voor het tweede ticket. Een dag later speelt de verliezer van die play-off tegen de nummer vier om het laatste beschikbare olympische startbewijs.

Het is de eerste keer dat Nederland zo'n groot curlingtoernooi organiseert. Oranje wist zich nooit te plaatsen voor de Spelen, waar curling sinds 1998 op de agenda staat.