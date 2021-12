Max Verstappen is een van de drie genomineerden voor de titel Sportman van het Jaar. De Nederlander, die zondag voor de eerste keer wereldkampioen werd in de Formule 1, neemt het op tegen baanwielrenner Harrie Lavreysen en BMX'er Niek Kimmann.

De 24-jarige Verstappen schreef zondag historie door Lewis Hamilton in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi voorbij te gaan na een safetycar. De Red Bull Racing-coureur won zijn tiende race van het seizoen en is de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1.

Leeftijdsgenoot Lavreysen won afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio goud op de teamsprint en de individuele sprint en pakte brons op de keirin. De baanwielrenner veroverde dit najaar op al die drie onderdelen de wereldtitel en zorgde zo voor 'Harries hattrick'.

Kimmann maakte net als Lavreysen indruk op de Spelen. De 25-jarige Overijsselaar liep in Tokio bij een botsing met een official tijdens de training een scheurtje in zijn knieschijf op, maar hij kwam gewoon in actie en veroverde olympisch goud.

Van de shortlist zijn onder anderen Rico Verhoeven, Mathieu van der Poel en olympisch kampioen Kiran Badloe afgevallen.

Shortlist in alle categorieën Sportman van het Jaar: Max Verstappen, Niek Kimmann, Harrie Lavreysen

Sportvrouw van het Jaar: Sifan Hassan, Suzanne Schulting en Annemiek van Vleuten

Paralympisch Sporter van het Jaar: Diede de Groot, Jetze Plat en rolstoelbasketballers

Sportploeg van het Jaar: Baanwielrenners, hockeysters, roeien dubbel vier

Coach van het Jaar: Hugo Haak, Laurent Meuwly en Eelke vd Wal

Hassan, Schulting en Van Vleuten genomineerd bij vrouwen

Bij de vrouwen maken Sifan Hassan, Suzanne Schulting en Annemiek van Vleuten uit wie zich Sportvrouw van het Jaar mag noemen. De 28-jarige Hassan lijkt de favoriet, want ze won op de Spelen goud op de 5.000 en de 10.000 meter en snelde naar brons op de 1.500 meter.

Schulting domineerde dit jaar in het shorttrack en werd dit jaar in Dordrecht tot wereldkampioen gekroond. Wielrenster Van Vleuten veroverde olympisch goud op de tijdrit en pakte zilver in de wegrace.

Op de shortlist voor Sportvrouw van het Jaar stonden ook de namen van onder anderen Anna van der Breggen, Jutta Leerdam, Marit Bouwmeester en Kirsten Wild.

De prijzen worden op woensdag 22 december uitgereikt tijdens het NOC*NSF Sportgala. De nominaties zijn gebaseerd op prestaties die in de afgelopen twee jaar zijn neergezet, omdat er vorig jaar vanwege de coronapandemie geen gala was.