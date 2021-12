Fem van Empel heeft zondag de wereldbekercross in het Italiaanse Val di Sole op haar naam geschreven. De Nederlandse klopte landgenote Marianne Vos, die vlak voor de finish onderuitging. Bij de mannen was Wout van Aert opnieuw een klasse apart.

De 34-jarige Vos leek de negentienjarige Van Empel op een heuveltje in de buurt van de finish voorbij te gaan in de binnenbocht. De renner van Jumbo-Visma stond op het punt de leiding over te nemen, maar raakte een paaltje en ging onderuit.

Van Empel wachtte even tot Vos weer was opgekrabbeld op het besneeuwde parcours, maar bleef haar landgenote wel voor. In de slotmeters was Vos niet meer bij machte om te sprinten, waardoor Van Empel simpel naar de zege soleerde.

Voor Van Empel is het haar eerste zege bij de profs. De tweede plek ging wel naar Vos, terwijl de Canadese Maghalie Rochette als derde finishte. Denise Betsema eindigde als vijfde.

Wereldbekerleidster Lucinda Brand ontbrak in Italië. Ook onder anderen Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado besloten een trainingsstage te verkiezen boven de Italiaanse sneeuwcross op hoogte.

Foto: Getty Images

Van Aert opnieuw klasse apart

Bij de mannen was Van Aert ook in zijn derde cross van dit seizoen de sterkste. Na zeges in Boom en Essen boekte de Belg in Val di Sole zijn eerste wereldbekerzege van dit seizoen.

Zijn landgenoot Michael Vanthourenhout finishte op 49 seconden als tweede. De Brit Tom Pidcock werd op bijna anderhalve minuut derde.

Volgende week ontbreekt Van Aert bij de wereldbekercross in Rucphen. Mathieu van der Poel begint daar juist aan zijn veldritseizoen. Op 26 december rijden de twee rivalen in Dendermonde voor het eerst tegen elkaar.