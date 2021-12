Bo van Wetering beleefde zaterdag een bijzondere avond met de handbalsters die op het WK in Spanje weer een recordzege boekten. Kazachstan werd in Castellón met 61-15 verslagen, mede door liefst achttien doelpunten van de 22-jarige Van Wetering.

"Dit is echt bizar. Ik heb niet eerder achttien keer gescoord en ben ook superblij met het aantal doelpunten dat we met elkaar hebben gemaakt", aldus Van Wetering tegen Ziggo Sport.

Mede door de achttien treffers van Van Wetering boekten de handbalsters voor de derde keer dit WK een recordzege. Eerder won de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman van Puerto Rico (55-15) en tegen Oezbekistan werd het 58-17. Tegen Kazachstan was het verschil nog groter en bovendien passeerde Oranje voor het eerst de grens van de zestig goals.

"Het is best bijzonder om die records uit de boeken te spelen", vertelde Van Wetering, die bezig is aan haar tweede WK. "Het is leuk dat het in deze wedstrijden mogelijk is, maar het gaat ons in eerste instantie niet om de records. Al is het natuurlijk wel mooi meegenomen."

Hoofdronde WK handbal groep II 1. Nederland 4-7 (+87)

2. Noorwegen 4-7 (+75)

3. Zweden 4-6 (+73)

4. Roemenië 4-4 (+32)

5. Kazachstan 4-0 (-130)

6. Puerto Rico 4-0 (-137)

141 Handbalsters boeken voor derde keer recordoverwinning op WK

'Goed voor onze positie in de poule'

Het doel van Oranje tegen het zwakke Kazachstan was een zo groot mogelijke overwinning neerzetten, omdat het doelsaldo de doorslag kan geven in de groep. Nederland strijdt met Noorwegen en Zweden om twee tickets voor de kwartfinales.

Later op de avond eindigde Zweden tegen Noorwegen in een gelijkspel (30-30), waardoor de kans dat het doelsaldo daadwerkelijk de doorslag geeft een stuk kleiner is geworden. Oranje moet maandag in de laatste groepswedstrijd tegen Europees kampioen Noorwegen minimaal gelijkspelen om op eigen kracht door te gaan.

Bij een nederlaag tegen de Noorse vrouwen is het voor Oranje hopen op een misstap van Zweden tegen het al uitschakelde Roemenië. Anders is het WK voorbij voor de titelverdediger.

Nederland tegen Noorwegen begint maandag om 20.30 uur in het Pabellón Ciutat de Castelló. In de voorbereiding op het WK speelde Oranje al tegen Noorwegen en toen werd met liefst 36-21 verloren.