De Nederlandse handbalsters hebben zaterdag voor de derde keer een recordoverwinning geboekt op het WK in Spanje. De ploeg van bondscoach Monique Tijsterman was in Castelló met 61-15 te sterk voor Kazachstan en dat is de grootste Nederlandse overwinning ooit op een WK.

De recordzege van Oranje op een WK was voorafgaand aan het toernooi 53-15 uit 2011 tegen Australië. Een week geleden werd al met ruimere cijfers gewonnen van Puerto Rico (55-15) en tegen Oezbekistan (58-17) werd het record opnieuw verbeterd.

Zaterdag tegen Kazachstan ging Oranje daar met 61-15 weer overheen. Het is voor het eerst dat Nederland meer dan zestig keer scoort. Bo van Wetering maakte liefst achttien doelpunten en was daarmee topscorer aan de kant van Oranje. Bijzonder was dat niet zij, maar keeper Tess Wester verkozen werd tot speelster van de wedstrijd.

Het doel van Oranje was ook om zo'n groot mogelijke overwinning te boeken tegen het zwakke Kazachstan, omdat het doelsaldo de doorslag kan geven in de groep. Nederland staat nu met zeven punten eerste in groep II, maar concurrenten Zweden en Noorwegen spelen om 20.30 uur nog tegen elkaar.

Oranje sluit de hoofdronde maandag af tegen Europees kampioen Noorwegen. De nummer één en twee van de groep gaan door naar de kwartfinales.

Hoofdronde WK handbal groep II 1. Nederland 4-7 (+87)

2. Noorwegen 3-6 (+75)

3. Zweden 3-5 (+73)

4. Roemenië 4-2 (+32)

5. Kazachstan 4-0 (-130)

6. Puerto Rico 4-0 (-137)

De handbalsters bij het volkslied voorafgaand aan het treffen met Kazachstan. De handbalsters bij het volkslied voorafgaand aan het treffen met Kazachstan. Foto: EPA

Housheer scoort dertien keer

Halverwege leidde Oranje tegen Kazachstan met 27-9, waarna het in de tweede helft nog harder ging. Behalve Van Wetering was ook Dione Housheer op dreef. Zij scoorde dertien keer.

De overige doelpunten kwamen op naam van Kelly Dulfer (vijf), Larissa Nusser (vier), Lois Abbingh (vier), Angela Malestein (vier), Zoë Sprengers (drie), Kelly Vollebregt (drie), Danick Snelder (drie), Debbie Bont (twee) en Inger Smits (twee). Estavana Polman, die net terug is van zwaar blessureleed, bleef zestig minuten op de bank.

Merel Freriks ontbrak tegen Kazachstan. De cirkelspeelster bekeek het duel vanaf de tribune omdat een familielid van haar is overleden. Vollebregt nam de plek van Freriks in.

Het is nog niet duidelijk of Freriks er maandag tegen Noorwegen wel weer bij is. "Per dag wordt bekeken wat in het belang van Merel de beste/gewenste situatie is", liet de handbalbond weten.