Skeletonster Kimberley Bos had niet gedacht dat ze ooit zou winnen in Winterberg. De Gelderse zegevierde vrijdag als eerste Nederlandse skeletonster aller tijden in een wereldbekerwedstrijd, nadat ze in de dagen daarvoor als klassementsleider voortdurend onder een vergrootglas had gelegen.

"Het is geweldig om de week op deze manier af te sluiten", zei Bos nadat ze verschillende cameraploegen was afgegaan. "Ik was zenuwachtiger dan de afgelopen weken. Je kunt je er vooraf wel iets van voorstellen, maar ik had eigenlijk geen idee voordat ik in deze situatie terechtkwam."

Na haar zesde plaats vorige week in Altenberg en twee eerdere tweede plekken in Innsbruck droeg Bos voor het eerst in haar loopbaan het gele hesje, het shirt voor de leider in het wereldbekerklassement. Hoewel haar indrukwekkende zege anders doet vermoeden, was ze onder de indruk van alle aandacht, niet in de laatste plaats van andere skeletonsters.

"Alle concurrenten en coaches keken naar me. Je moet alles volgens de regels doen, anders zitten ze achter je aan. Iedereen heeft me gefilmd om te kijken hoe ik door de baan ging. Het hoort er een beetje bij. En het aantal media dat hier is, is ook wel indrukwekkend."

"Toen ik voor de warming-up naar buiten liep, stonden er drie camera's om mij heen. Toen dacht ik ook: hallo?! Ik ben even weggelopen, ik had een momentje nodig om de knop om te zetten." Tussen de runs door zette Bos een muziekje op en maakte ze een tekening van een onderwaterwereld op haar iPad om zich af te sluiten van alle heisa.

Kimberley Bos was de snelste skeletonster ooit in Winterberg. Kimberley Bos was de snelste skeletonster ooit in Winterberg. Foto: AP

'Niet gedacht dat ik hier kon winnen'

Bos was oppermachtig in Winterberg door in zowel de eerste als de tweede run de snelste tijd te noteren. In de tweede afdaling noteerde ze met een tijd van 56,70 seconden zelfs een nieuw baanrecord.

Op de laatste strook van de tweede run bereikte ze een topsnelheid van 130,19 kilometer per uur, de hoogste snelheid ooit gemeten op de baan in het Duitse skigebied. Van blijdschap pakte ze haar hond Carley vast, die met de ouders van Bos was meegereisd naar Winterberg.

De dienstdoende speaker sprak bij de podiumceremonie van de "mooiste skeletonwedstrijd die ooit in Winterberg was gehouden". Bos zelf was vooral verrast dat ze zevenvoudige wereldkampioene Tina Hermann had verslagen op haar thuisbaan. "Dat is ongelooflijk. Ik weet zelf inderdaad niet hoe goed ik ben. Ik had niet gedacht dat ik hier kon winnen."

Kimberley Bos met haar hond Carley na afloop van haar zege in Winterberg. Kimberley Bos met haar hond Carley na afloop van haar zege in Winterberg. Foto: Getty Images

'Met kleine stapjes vooruit richting Spelen'

Met de Olympische Winterspelen over twee maanden op het programma nemen de verwachtingen rond Bos toe. De Edese eindigde een kleine vier jaar geleden nog als zevende bij haar olympische debuut in Pyeongchang, waarna ze door blessureleed een tijdje uitgeschakeld was. De afgelopen twee jaar is ze doorgedrongen tot de wereldtop.

"Ik sta er heel erg goed voor", erkende Bos, die haar opmars vooral dankt aan een betere start. "Ik heb mezelf weer wat verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Ik ga met kleine stapjes vooruit, we zijn goed bezig. Dit is een bevestiging daarvan."

"Er staat nog genoeg op het verlanglijstje. Ik stond bovenaan de baan voor mijn laatste run en toen zag ik de erelijst van Tina, met allerlei wereldbekerzeges en meerdere wereldtitels. Toen dacht ik: ik was wel mooi sneller dan jij in de eerste run. Het is geweldig dat ik dit kan presteren."