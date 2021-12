Vier handbalsters uit Kameroen worden vermist in Spanje, waar ze verblijven voor het WK. Volgens de delegatie van het Afrikaanse land zijn de speelsters sinds donderdag niet meer gezien.

De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar de vermissing van het viertal. "Het lijkt erop dat de vrouwen uit eigen beweging zijn vertrokken", zegt een woordvoerder.

De speelsters hebben al hun eigendommen met zich meegenomen uit het spelershotel in Valencia. De politie heeft vooralsnog geen idee waar ze zich zouden kunnen bevinden.

In het verleden grepen atleten vaker internationale sportevenementen aan om te ontsnappen aan de slechte omstandigheden in hun eigen land. Tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 verdwenen bijvoorbeeld zeven sporters uit Kameroen plotseling.

Afgelopen zomer verdween de Oegandese gewichtheffer Julius Ssekitoleko in Japan, waar hij zich in een trainingskamp voorbereidde op de Spelen. Na een vermissing van dagen werd hij gevonden. Hij had een briefje achtergelaten met de tekst "Ik wil leven in Japan, want in Oeganda is dat moeilijk".

Kameroen verloor op het WK handbal alle drie de wedstrijden in de eerste groepsfase. Het land komt nu uit in de verliezersronde.