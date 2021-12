Magnus Carlsen is vrijdag voor de vijfde keer wereldkampioen schaken geworden. De Noor rekende in de elfde partij van de tweekamp om de wereldtitel definitief af met uitdager Ian Nepomniachtchi: 7,5 punten-3,5 punten.

De 31-jarige Carlsen had vrijdag in Dubai aan een overwinning genoeg om voor de vierde keer zijn wereldtitel te prolongeren en die pakte hij. De titelverdediger profiteerde van een fout van Nepomniachtchi, die uiteindelijk geen partij won.

De eerste vijf partijen tussen Carlsen en Nepomniachtchi eindigden nog wel in een gelijkspel, maar daarna nam de Noor afstand. Hij won de zesde, achtste, negende en dus de elfde partij, waardoor hij niet meer te achterhalen is door zijn Russische opponent.

Carlsen onttroonde in 2013 Viswanathan Anand uit India als wereldkampioen en heeft sindsdien de wereldtitel in zijn bezit. Hij versloeg in 2014 opnieuw Anand en was daarna ook te sterk voor de Rus Sergey Karjakin (2016) en de Italiaanse Amerikaan Fabiano Caruana (2018).

De eveneens 31-jarige Nepomniachtchi mocht tegen Carlsen strijden om de wereldtitel omdat hij het kandidatentoernooi had gewonnen. Hij rekende daar onder meer af met de Nederlander Anish Giri.