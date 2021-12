Kimberley Bos heeft vrijdag in het Duitse Winterberg als eerste Nederlandse skeletonster ooit een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De leider in het wereldbekerklassement deed dat in stijl door beide heats te winnen en een nieuw baanrecord te vestigen.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De 28-jarige Bos noteerde over twee runs een tijd van 1.53,68 minuten en bleef daarmee de Duitse nummer twee Tina Hermann 0,25 seconden voor. De Gelderse deed 56,70 seconden over haar eerste run in de VELTINS-EisArena, waarmee ze ruim een halve seconde sneller was dan het baanrecord. In november vorig jaar klokte de Duitse Sarah Wimmer 57,26 seconden in Winterberg.

Bos eindigde vorige maand twee keer als tweede in Innsbruck, waardoor ze zich officieus kwalificeerde voor de Olympische Winterspelen in Peking. De Edese moet aan het einde van het seizoen alleen nog in de top 25 van het wereldbekerklassement staan voor olympische deelname, maar dat is een formaliteit.

In het wereldbekerklassement heeft Bos na vier races 821 punten verzameld. Daarmee heeft ze een voorsprong van 59 punten op nummer twee Elena Nikitina, die de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen won.

Kimberly Bos springt op haar slee bij de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Kimberly Bos springt op haar slee bij de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Foto: Getty Images

Bos eerste Nederlandse leider in wereldbeker

Dankzij een zesde plaats vorige week in Altenberg veroverde Bos als eerste Nederlandse skeletonster ooit de leiding in het wereldbekerklassement. Daardoor mocht ze in Winterberg in een geel pak afdalen.

Bos debuteerde een kleine vier jaar geleden op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Als vervangster van de geschorste Nikitina eindigde ze toen op een achtste plaats. In Peking geldt ze als een serieuze medaillekandidaat.

Volgende week staat in het Duitse Altenberg de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen op het programma. Het wereldbekerseizoen wordt op 14 januari afgesloten met een wedstrijd in het Zwitserse Sankt Moritz, wat de laatste test is voor de skeletonsters richting de Winterspelen in Peking (4-20 februari).