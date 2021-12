LeBron James heeft donderdagavond (lokale tijd) voor de honderdste keer in de NBA een zogeheten triple-double geproduceerd. De sterspeler van de Los Angeles Lakers kon die mijlpaal in de uitwedstrijd tegen Memphis Grizzlies niet opluisteren met een overwinning, want de thuisclub won met 108-95.

Bij een triple-double slaagt een speler erin om in één wedstrijd met drie verschillende statistieken in de dubbele cijfers te eindigen. De 36-jarige James was tegen de Grizzlies goed voor twintig punten, elf assists en tien rebounds.

James is de vijfde basketballer die de grens van honderd triple-doubles heeft bereikt. Zijn teamgenoot Russell Westbrook is recordhouder met 189 keer een triple-double. Ook Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) en Jason Kidd (107) lukten dat meer dan honderd keer.

Van de nog actieve spelers in de NBA staan ook James Harden (62) en Nikola Jokic (61) in de top tien. De Serviër Jokic had donderdag met 22 punten, 13 rebounds en 10 assists weer een triple-double voor Denver Nuggets in het verloren duel met San Antonio Spurs (111-123).

Met dertien zeges en dertien nederlagen staan de Lakers op de zevende plaats in de Western Conference. De Grizzlies (15-11) nemen de vierde plaats in.

Utah Jazz boekte bij Philadelphia 76ers de achttiende zege van het seizoen: 118-96. Rudy Gobert viel vooral op door maar liefst 21 rebounds te pakken.