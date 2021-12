De Nederlandse curlers vechten vanaf zaterdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Leeuwarden voor hun laatste kans op deelname aan de Olympische Winterspelen in Peking. Na de doorbraak in 2017 is de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt in een wak geraakt. "Er moet gepresteerd worden."

Wouter Gösgens haalt zijn schouders op als hij vanachter een tafel de matig bezette zaal in het spelershotel in Leeuwarden bekijkt. De skip van de ploeg krijgt de vraag waarom er niet zoveel media-aandacht is voor de curlers als vier jaar geleden, toen Nederland zich voor het eerst met een curlingteam plaatste voor het OKT.

"De media zien dat we aan de weg timmeren", zegt Gösgens tegen een handjevol journalisten. "Het is geen verrassing meer dat Nederland curlers heeft die naar de Spelen kunnen. Ik zie het juist als een compliment voor ons."

De curlingploeg met Gösgens, Jaap van Dorp, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen beleefde in 2017 met een zesde plaats op het EK zijn doorbraak en gaf de sport in Nederland bekendheid. Zanger Frans Bauer besloot een televisieshow te maken waarin bekende Nederlanders de curlingstrijd met elkaar aangingen en ook sportkoepel NOC*NSF zag heil in de opmars van de curlers door jaarlijks 300.000 euro vrij te maken voor het topsportprogramma.

Na het mislopen van de Olympische Winterspelen van Pyeongchang stokte de progressie van de ploeg van bondscoach Leibbrandt. Nederland plaatste zich wel elk jaar voor het WK, maar daarin kwam het niet verder dan een tiende plaats (2018). Ook op de EK's stelden de curlers teleur, met als dieptepunt de degradatie van twee weken geleden uit de A-groep.

"Er zijn geen zorgen", benadrukt de in Canada geboren Leibbrandt, die een van de architecten is van het mannenteam en in 2016 werd aangesteld als bondscoach. "Het is nooit goed als je niet presteert. Dat wil je niet hebben. Teleurstelling is altijd pijnlijk, maar het geeft ook een realistisch beeld."

'Zonder steun was dit niet mogelijk geweest'

Ondanks de doorbraak van Gösgens, Van Dorp, Hoekman en Glasbergen is curling een kleine sport gebleven. Net als vier jaar geleden telt de bond 150 leden, waardoor het viertal nooit uitgedaagd wordt. Er is geen eigen competitie en alleen in Zoetermeer ligt een curlingbaan. "Dat maakt het moeilijk om curlen te leren."

Leibbrandt hoopt nog altijd dat er een baan in Heerenveen komt, als onderdeel van het 'Papendal van de Winterspelen', maar dat is vooralsnog niet van de grond gekomen. Vooral door de bijdrage van NOC*NSF is de olympische droom van de curlers overeind gebleven.

"Het helpt enorm en geeft veel mogelijkheden om dit vol te houden", aldus Leibbrandt, die het viertal voor haar aanstelling als bondscoach vrijwillig coachte in de jeugd. "Zonder dat was het onmogelijk geweest. Ik heb het geld er niet voor en de jongens hoeven nu niet fulltime aan het werk of aan de studie. Maar er moet wel gepresteerd worden."

Na het teleurstellend verlopen WK in april, waar Nederland als twaalfde eindigde, greep Leibbrandt in door Van Dorp (31) na jarenlange dienst skip af te maken. Vanaf nu is de 22-jarige Gösgens verantwoordelijk voor de strategie en tactiek van de ploeg.

"We bleven op hetzelfde niveau en dat moesten we veranderen. Het is een moeilijke wissel en dat wil je niet op dat moment, maar ik had echt het gevoel dat het anders heel lastig ging worden", erkent Leibbrandt. Gösgens: "We zijn een vriendenteam, maar we zijn er ook om te presteren. Er is geen frictie. Het ultieme doel is de Spelen. Het maakt niet uit in welke opstelling we daar komen."

'Maken 100 procent kans op ticket'

Ondanks de strubbelingen van de laatste maanden gelooft Leibbrandt dat Nederland zich voor het eerst in de curlinghistorie kan plaatsen voor de Olympische Spelen. In de lege Elfstedenhal in Leeuwarden strijden negen landen vanaf zaterdag om de laatste drie olympische tickets.

"Het komt goed, ook al is er geen publiek bij. Ik denk dat we 100 procent kans maken op het ticket. Dat is misschien niet realistisch, maar ik heb een groep gepassioneerde jongens. Ze willen alles en werken heel hard. Ze hebben het verdiend."

Nederland opent het OKT in Leeuwarden zaterdag om 14.00 uur met een wedstrijd tegen Denemarken. Daarna wachten duels met Duitsland, Tsjechië, Italië, Finland, Japan, Noorwegen en Zuid-Korea.

De winnaar van het OKT plaatst zich voor de Spelen van Peking, die van 4 tot en met 20 februari op het programma staan. De nummers twee, drie en vier strijden in de play-offs op vrijdag en volgende week zaterdag om de resterende twee startbewijzen.