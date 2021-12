De opluchting is groot bij de handbalsters, die de hoofdronde van het WK donderdag begonnen met een benauwde zege op Roemenië (31-30). De ploeg van bondscoach Monique Tijsterman hoopte in Castelló aan het doelsaldo te kunnen werken, maar volgens Angela Malestein mag Oranje blij zijn dat er überhaupt gewonnen is.

"Ik heb vooraf gehoord dat we met zoveel mogelijk doelpunten verschil moesten winnen, maar Roemenië is geen Puerto Rico. En ook geen Oezbekistan", aldus Malestein tegen Ziggo Sport. "We moeten eerst een goede wedstrijd spelen en dan pas is de vraag hoe hoog de score wordt."

In de eerste ronde van het WK in Spanje boekte Oranje een recordzege tegen Puerto Rico (55-15), waarna de score tegen Oezbekistan (58-17) nog hoger uitviel. Tegen Roemenië leek Oranje na rust op weg naar redelijke cijfers, maar na een tussenstand van 26-21 ging bijna alles mis.

"We maakten het onszelf lastig. Gelukkig bewaarden we aan het einde weer de rust en liep het toch nog goed af", aldus Malestein, die vlak voor tijd de winnende goal maakte. Het treffen met Roemenië was pas de eerste wedstrijd dit WK van de 28-jarige Malestein, die al twaalf jaar in Oranje speelt. De afgelopen wedstrijden was ze afwezig wegens een positieve coronatest.

"Ik hield het aardig vol. Ik moest zo goed mogelijk in de dekking staan en scoren als ik de kans kreeg. En dat is twee keer gelukt. Nu moet ik fitter worden richting Kazachstan."

WK handbal groep 2 1. Nederland 3-5 (+41)

2. Noorwegen 2-4 (+39)

3. Zweden 2-3 (+38)

4. Roemenië 3-2 (+9)

5. Kazachstan 2-0 (-49)

6. Puerto Rico 2-0 (-78)

Angela Malestein. Angela Malestein. Foto: EPA

'Veertig goals verschil tegen Kazachstan'

In die wedstrijd tegen Kazachstan wil Oranje wél aan het doelsaldo werken. Dat kan uiteindelijk de doorslag geven in de strijd met Zweden om de tweede plaats, terwijl Europees kampioen Noorwegen favoriet is om als groepswinnaar door te gaan naar de kwartfinales.

"Het kan heel belangrijk zijn om tegen Kazachstan vaak te scoren", aldus Kelly Dulfer, die tegen Roemenië vier keer trefzeker was voor Oranje. "Een verschil van een stuk of veertig goals moet het doel zijn. We hadden qua doelpunten vandaag al uit willen lopen op Zweden, helaas is dat niet gelukt. Daar moeten we van leren."

Bo van Wetering, die met zes goals tegen Roemenië topscorer was aan Nederlandse kant, heeft goede hoop dat het tegen Kazachstan beter gaat. "Dan moet vanaf het begin de volle focus er zijn. We weten wat we moeten doen, nu moet het er nog uit komen."

Nederland tegen Kazachstan begint zaterdag om 18.00 uur in het Pabellón Ciutat de Castelló, waarna Oranje de hoofdronde van het WK maandag om 20.30 uur afsluit tegen Noorwegen.