Voormalig olympisch zwemkampioen Yannick Agnel is donderdag opgepakt in een onderzoek naar de verkrachting en aanranding van een vijftienjarige. De 29-jarige Fransman werd gearresteerd in Parijs, aldus openbaar aanklager Edwige Roux-Morizot.

Volgens de Franse krant L'Équipe is het onderzoek naar Agnel afgelopen zomer gestart nadat een zwemster die tussen 2014 en 2016 onder hem trainde in Mulhouse, een klacht had ingediend. Meerdere (oud-)zwemmers zouden al zijn ondervraagd.

Agnel werd twee keer olympisch kampioen. Bij de Spelen van 2012 in Londen veroverde hij het goud op de 200 meter vrije slag en met de Franse ploeg op de 4x100 meter vrije slag. Ook pakte hij zilver op de 4x200 vrij.

Naast zijn olympische titels werd Agnel ook tweemaal wereldkampioen op de langebaan. In 2013 was hij in Barcelona de sterkste op de 200 vrij en met de estafetteploeg op de 4x100 vrij.

Agnel beëindigde in 2016 zijn carrière, kort nadat hij bij de Spelen in Rio de Janeiro al in de series van de 200 vrij was gestrand.