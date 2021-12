De Nederlandse handbalsters zijn donderdag met een zwaarbevochten overwinning op Roemenië begonnen aan de hoofdronde van het WK in Spanje. Oranje won in Castelló met 31-30.

Halverwege leidde Oranje met 17-14 en in de tweede helft liep de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman aanvankelijk verder uit. Roemenië kwam sterk terug en vlak voor tijd was het 30-30. Dankzij een treffer van Angela Malestein won Nederland alsnog, waardoor de titelverdediger zicht houdt op een plek in de kwartfinales. Keeper Tess Wester redde Nederland in de laatste seconden nog op knappe wijze.

Oranje heeft nu vijf punten uit drie wedstrijden, omdat het gelijkspel tegen Zweden en de winst op Puerto Rico uit de eerste ronde meetellen in de hoofdronde.

Zaterdag wacht Nederland de volgende wedstrijd in de hoofdronde en dan is Kazachstan de tegenstander. De verwachting is dat Oranje tegen de zwakke Kazachse vrouwen kan werken aan het doelsaldo, waarna de laatste groepswedstrijd tegen Europees kampioen Noorwegen maandag de beslissing brengt.

WK handbal groep 2 1. Nederland 3-5 (+41)

2. Noorwegen 2-4 (+39)

3. Zweden 2-3 (+38)

4. Roemenië 3-2 (+9)

5. Kazachstan 2-0 (-49)

6. Puerto Rico 2-0 (-78)

Estavana Polman scoorde twee keer tegen Roemenië. Foto: EPA

Van Wetering topscorer aan Nederlandse kant

Matchwinner Malestein speelde tegen Roemenië pas haar eerste wedstrijd van het WK. De ervaren speelster haakte in de voorbereiding af omdat ze positief testte op corona en dat kostte haar de eerste wedstrijden op het WK.

Estavana Polman, die net terug is van lang blessureleed en tegen Zweden aan de kant bleef, kwam tegen de Roemeense vrouwen wel in actie. Ze scoorde twee keer. Topscorer aan Nederlandse kant was Bo van Wetering met zes treffers.

De andere goals kwamen van Danique Snelder (4), Laura van der Heijden (4), Kelly Dulfer (4), Inger Smits (3), Lois Abbingh (3), Inger Smits (3), Malestein (2), Debbie Bont (1), Dione Housheer (1) en zelfs Wester scoorde.

Wester gooide van grote afstand raak op het moment dat de Roemeense vrouwen zonder keeper speelden. De ploeg stond op een flinke achterstand (25-21) en moest risico nemen. Door de treffer van Wester leek het beslist, maar in de laatste minuten wankelde Oranje. Het werd 29-29 en 30-30. Polman schoot vervolgens op de paal, waarna Malestein alsnog scoorde. Door een knappe redding van Wester bleek dat de winnende goal.