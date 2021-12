Tiger Woods speelt volgende week zaterdag zijn eerste golfwedstrijd na het zware auto-ongeluk waarbij hij zijn rechterenkel verbrijzelde. Het Amerikaanse golficoon doet in Orlando mee aan het PNC Championship, een jaarlijks evenement waarbij vaders aantreden met hun zoons.

"Hoewel het een lang en zwaar jaar is geweest, ben ik erg enthousiast om het seizoen af te sluiten door met mijn zoon Charlie deel te nemen aan het PNC Championship", kondigde Woods woensdag aan op Twitter. "Ik speel als vader en kan niet enthousiaster en trotser zijn."

De 45-jarige Woods raakte begin februari zwaargewond bij een eenzijdig ongeval met zijn SUV. De vijftienvoudig majorwinnaar die 60 kilometer per uur te hard bleek te hebben gereden en met de auto verschillende keren over de kop sloeg, hield open breuken in zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel aan het ongeluk over en moest drie maanden in het ziekenhuis blijven.

Ruim een week geleden gaf Woods zijn eerste interview na het ongeluk. Toen vertelde de Amerikaan al dat hij nog altijd hoopt terug te keren op de PGA Tour. "Het is realistisch dat ik op een dag weer op de Tour speel. Niet fulltime, maar ik hoop dat ik mijn toernooien uit kan kiezen", zei hij tegen Golf Digest.

Het zware auto-ongeluk is niet de eerste tegenslag in de loopbaan van Woods. Het golficoon, die vooral in de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw het golf domineerde, viel door privéproblemen en blessureleed al eens ver terug en kwam jarenlang niet in actie. Begin 2018 maakte hij zijn rentree. Hij gaf zijn comeback glans door in april 2019 The Masters te winnen.