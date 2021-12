Richard Verschoor is komend weekend toch van de partij tijdens de laatste Grand Prix van het Formule 2-seizoen in Abu Dhabi. De Nederlander was recent nog zijn stoeltje kwijtgeraakt bij MP Motorsport, maar gaat bij Charouz Racing System de geblesseerde Enzo Fittipaldi vervangen.

De twintigjarige Fittipaldi was tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van afgelopen weekend betrokken bij een zware crash. De geboren Amerikaan klapte bij de start vol op Théo Pourchaire, die door een probleem niet vooruitkwam. Fittipaldi liep onder meer een gebroken hiel op.

Zijn team Charouz Racing System laat woensdag weten dat Fittipaldi niet fit genoeg is om te kunnen racen in Abu Dhabi en dat Verschoor hem daarom vervangt. De Nederlander is blij dat hij toch nog kan racen in de Formule 2.

Daar leek het dit seizoen namelijk niet meer op. Verschoor reed dit kalenderjaar voor het Nederlandse team MP Motorsport, maar door gebrek aan budget moest hij daar eind november vertrekken.

Verschoor won dit seizoen een sprintrace op Silverstone, dat was meteen ook zijn enige podiumplaats van het jaar. Met 55 punten bezet hij de tiende plaats in het klassement van de opstapklasse voor de Formule 1.