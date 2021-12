De Nederlandse handbalsters zien na de derde wedstrijd op het WK in Spanje nog genoeg verbeterpunten voor het vervolg van het toernooi. Oranje speelde dinsdag gelijk tegen Zweden (31-31) na een matige start.

"Als het even niet loopt laten we met elkaar echt wel een spirit zien, maar er gaan natuurlijk ook heel veel dingen fout. In de eerste helft waren we slordig in de afronding. We kunnen nog genoeg beter doen, maar dit geeft een beter gevoel dan de eerste twee duels", zei Danick Snelder na het duel met Zweden tegen Ziggo Sport.

Titelverdediger Nederland opende het WK met simpele zeges op Puerto Rico (55-15) en Oezbekistan (58-17), maar Zweden was dinsdag een tegenstander van een ander formaat. De handbalsters stonden in de eerste helft met 13-18 achter, maar knokten zich daarna terug.

"Ik hou een dubbel gevoel over aan deze wedstrijd", aldus Tess Wester. "Ik denk dat we de wedstrijd hadden kunnen winnen. Maar als je ziet hoe wij de wedstrijd begonnen en hoe Zweden speelde, hadden we ook zomaar kunnen verliezen. We begonnen gewoon te afwachtend en verdedigend moet het agressiever."

Ook Snelder was van mening dat Nederland niet goed uit de startblokken kwam. "We gaven te veel ruimte weg in de dekking. Zij wilden het spel breed maken en daar kregen we lange tijd geen grip op. Maar op een gegeven moment hebben we de knop omgezet en tot het einde geloofd in een goed resultaat."

Oranje vervolgt het WK in de hoofdronde met groepswedstrijden tegen Roemenië, Kazachstan en regerend Europees kampioen Noorwegen. De nummers één en twee van de nieuwe groep van Oranje, met in totaal zes landen, gaan door naar de kwartfinales.