Australië heeft zich aangesloten bij de diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Peking begin 2022. Dat betekent dat het land geen leden van de regering naar China stuurt voor de openingsceremonie of om sportwedstrijden bij te wonen. Sporters uit Australië kunnen nog wel meedoen aan de Spelen.

De relatie tussen China en Australië is al langere tijd niet goed. De beslissing is volgens premier Scott Morrison genomen vanwege het schenden van mensenrechten van Oeigoeren in de provincie Xinjiang en omdat Peking op ministerieel niveau geen contact meer heeft met Australië.

"Australië trekt zich niet terug en blijft opkomen voor de belangen van ons land. Het is overduidelijk geen verrassing dat we geen officiële afvaardiging naar de Winterspelen sturen", aldus Morrison.

Australië is het tweede land dat met een diplomatieke boycot komt. De Verenigde Staten namen deze beslissing eerder al. Een van de belangrijkste beweegredenen van de VS is eveneens de mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse minderheid in Xinjiang. De Oeigoeren worden onderdrukt en opgesloten in heropvoedingskampen.

Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Australië noemde de stap het tegenovergestelde van wat eerder is aangekondigd om de onderlinge relatie te verbeteren.

De Nederlandse regering heeft nog geen uitsluitsel gegeven of er vertegenwoordigers van de overheid aanwezig zullen zijn bij de Spelen, die van 4 tot en met 20 februari worden gehouden.